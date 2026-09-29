Nicole Scherzinger sufre quemaduras graves antes de su concierto

Nicole Scherzinger, líder de la icónica agrupación The Pussycat Dolls, sufrió una quemadura en su pierna horas antes de un crucial concierto en Alemania, generando preocupación entre sus seguidores y el equipo de producción.
El incidente, que ocurrió en un momento de alta expectativa por la gira de reunión del grupo, puso a prueba la resiliencia de la artista, quien, a pesar del dolor, demostró su compromiso con el público y la banda.
La cantante Nicole Scherzinger, de 48 años, reveló que sufrió una quemadura grave desde la rodilla hasta el tobillo antes del concierto de la gira PCD Forever de las Pussycat Dolls en el PSD Bank Dome de Düsseldorf el fin de semana pasado.
A pesar de la lesión, Nicole decidió actuar y posteriormente compartió el incidente con sus fans en Instagram.
"No hay nada mejor que te echen agua hirviendo en los pies una hora antes de la actuación, pero el espectáculo debe continuar. Gracias, Düsseldorf, por darme la fuerza para seguir adelante", escribió en una publicación de Instagram.
La cantante, conocida por su energía en el escenario y su talento, mostró señales visibles del accidente pero decidió continuar con la presentación
A pesar del dolor y la incomodidad que una quemadura puede generar, especialmente en una zona que requiere constante movimiento para una bailarina y cantante, Nicole Scherzinger tomó la decisión de subir al escenario.
Esta determinación subraya su profesionalismo y la dedicación que tiene hacia sus admiradores, quienes esperaban ansiosamente ver a la agrupación en vivo.
La Gira Continúa
La banda actuará en el Utilita Arena de Birmingham el martes (29/09/26), luego en el 3Arena de Dublín el 5 de octubre y en el OVO Hydro de Glasgow el 7 de octubre, antes de finalizar la gira en The O2 de Londres el 13 de octubre.
El regreso de la banda, integrada por Nicole Scherzinger, Ashley Roberts y Kimberly Wyatt, se ha enfrentado a algunas dificultades, especialmente en Norteamérica, donde la banda canceló casi todas sus fechas debido a la baja venta de entradas.
En mayo, el trío anunció la decisión a través de un comunicado publicado en Instagram.
"Queremos compartir con ustedes una importante noticia. Cuando anunciamos la gira PCD FOREVER, esperábamos llevar el espectáculo a los fans de todo el mundo. Tras una revisión honesta de la etapa norteamericana de la gira, hemos tomado la difícil decisión de cancelar todas las fechas en Norteamérica, excepto una", declaró la banda en un comunicado.
La banda también confirmó su participación en el WeHo Pride en Los Ángeles el 6 de junio, calificándolo como un momento significativo para una comunidad que los ha apoyado a lo largo de su carrera.
"Nuestras fechas en el Reino Unido y Europa siguen según lo previsto y la respuesta ha sido increíble, con varios conciertos ya con todas las entradas agotadas", decía el comunicado.
Las Pussycat Dolls también agradecieron a sus fans por su "amor, paciencia y apoyo", prometiendo un espectáculo centrado en la celebración, la nostalgia y la larga relación del grupo con el público.