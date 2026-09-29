 Nicole Scherzinger sufre quemaduras graves antes de su concierto
Farándula

Nicole Scherzinger sufre graves quemaduras previo a su concierto y muestras las imágenes

La cantante sufrió un accidente cuando el agua hrviendo cayó en una de sus piernas durante la presentación de The Pussycat Dolls en Alemania

Compartir:
Nicole Scherzinger The Pussycat Dolls
Nicole Scherzinger The Pussycat Dolls / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Nicole Scherzinger, líder de la icónica agrupación The Pussycat Dolls, sufrió una quemadura en su pierna horas antes de un crucial concierto en Alemania, generando preocupación entre sus seguidores y el equipo de producción.

El incidente, que ocurrió en un momento de alta expectativa por la gira de reunión del grupo, puso a prueba la resiliencia de la artista, quien, a pesar del dolor, demostró su compromiso con el público y la banda.

La cantante Nicole Scherzinger, de 48 años, reveló que sufrió una quemadura grave desde la rodilla hasta el tobillo antes del concierto de la gira PCD Forever de las Pussycat Dolls en el PSD Bank Dome de Düsseldorf el fin de semana pasado.

A pesar de la lesión, Nicole decidió actuar y posteriormente compartió el incidente con sus fans en Instagram.

"No hay nada mejor que te echen agua hirviendo en los pies una hora antes de la actuación, pero el espectáculo debe continuar. Gracias, Düsseldorf, por darme la fuerza para seguir adelante", escribió en una publicación de Instagram.

La cantante, conocida por su energía en el escenario y su talento, mostró señales visibles del accidente pero decidió continuar con la presentación

A pesar del dolor y la incomodidad que una quemadura puede generar, especialmente en una zona que requiere constante movimiento para una bailarina y cantante, Nicole Scherzinger tomó la decisión de subir al escenario.

Esta determinación subraya su profesionalismo y la dedicación que tiene hacia sus admiradores, quienes esperaban ansiosamente ver a la agrupación en vivo.

Foto embed
Nicole Scherzinger - Instagram
Foto embed
quemadura Nicole Scherzinger - Instagram

La Gira Continúa

La banda actuará en el Utilita Arena de Birmingham el martes (29/09/26), luego en el 3Arena de Dublín el 5 de octubre y en el OVO Hydro de Glasgow el 7 de octubre, antes de finalizar la gira en The O2 de Londres el 13 de octubre.

El regreso de la banda, integrada por Nicole Scherzinger, Ashley Roberts y Kimberly Wyatt, se ha enfrentado a algunas dificultades, especialmente en Norteamérica, donde la banda canceló casi todas sus fechas debido a la baja venta de entradas.

En mayo, el trío anunció la decisión a través de un comunicado publicado en Instagram.

 "Queremos compartir con ustedes una importante noticia. Cuando anunciamos la gira PCD FOREVER, esperábamos llevar el espectáculo a los fans de todo el mundo. Tras una revisión honesta de la etapa norteamericana de la gira, hemos tomado la difícil decisión de cancelar todas las fechas en Norteamérica, excepto una", declaró la banda en un comunicado.

La banda también confirmó su participación en el WeHo Pride en Los Ángeles el 6 de junio, calificándolo como un momento significativo para una comunidad que los ha apoyado a lo largo de su carrera.

"Nuestras fechas en el Reino Unido y Europa siguen según lo previsto y la respuesta ha sido increíble, con varios conciertos ya con todas las entradas agotadas", decía el comunicado.

Las Pussycat Dolls también agradecieron a sus fans por su "amor, paciencia y apoyo", prometiendo un espectáculo centrado en la celebración, la nostalgia y la larga relación del grupo con el público.

En Portada

Combustibles: Arévalo sanciona ley que exonera impuestos y veta la que fijaba precios topet
Nacionales

Combustibles: Arévalo sanciona ley que exonera impuestos y veta la que fijaba precios tope

07:09 AM, Sep 30
Motorista muere tras caer de paso a desnivel en Mixcot
Nacionales

Motorista muere tras caer de paso a desnivel en Mixco

06:33 AM, Sep 30
Diputados solicitan reunión con el Comité Olímpico Internacionalt
Deportes

Diputados solicitan reunión con el Comité Olímpico Internacional

07:16 AM, Sep 30
Localizan una persona fallecida en la zona 5 de Villa Nuevat
Nacionales

Localizan una persona fallecida en la zona 5 de Villa Nueva

07:03 AM, Sep 30
Surgen nuevos videos del violento ataque registrado en zona 6t
Nacionales

Surgen nuevos videos del violento ataque registrado en zona 6

06:12 AM, Sep 30

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEE.UU.Real MadridComunicacionesredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar