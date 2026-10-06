Ricardo Arjona explica su dueto con Grupo Firme

Ricardo Arjona celebra el rotundo éxito de su más reciente colaboración, "Amor Factura", junto a Grupo Firme, la cual ha superado los 6.4 millones de vistas en YouTube en apenas tres días desde su lanzamiento.
Este logro ha motivado al artista a reflexionar sobre la esencia de sus uniones musicales, destacando que, para él, estas no son el resultado de una estrategia planificada, sino de una profunda conexión humana y artística.
Lejos de las percepciones comunes, Ricardo Arjona enfatiza que sus colaboraciones musicales nacen de un impulso orgánico y genuino.
"La gente piensa que las colaboraciones de mi lado obedecen a un asunto planificado, establecido y con objetivos claros, ¿no? (ríe) No es así, ¡no debe ser así!", explicó el artista en un video en su cuenta de Instagram.
Para el guatemalteco, la clave reside en la afinidad y la química que se establece con otros músicos, una conexión que él compara con la amistad duradera.
Esta visión se ha materializado en exitosas uniones a lo largo de su carrera. Ricardo Arjona recordó con cariño sus experiencias previas, como la que tuvo con Paquita la del Barrio en el tema "Ni tú ni yo" (2008), y la entrañable relación forjada con Gaby Moreno, con quien interpretó "Fuiste tú" (2012).
"Yo creo que las colaboraciones deben ser como los amigos, ¿no?, son relaciones para siempre. Gaby, por ejemplo, es mi hermanita. Paquita, la del barrio, terminó siendo una amiga entrañable. Las colaboraciones deben de darse con alguien que sea afín contigo", afirmó el cantautor.
"Amor Factura": Un éxito que nace de la autenticidad
La reciente colaboración con la banda mexicana Grupo Firme, "Amor Factura", lanzada el 1 de octubre del 2026, es un claro ejemplo de esta filosofía.
El tema no solo ha cosechado millones de reproducciones en YouTube, sino que también ha reafirmado la creencia de Ricardo Arjona en la importancia de la conexión personal.
"Yo tenía muchos años de no encontrarme con gente que fuera tan parecida a mí, en esencia, como los muchachos del Grupo Firme", confesó el artista. Añadió que pocas veces se había sentido tan cómodo compartiendo con colegas de la industria musical.
Ricardo Arjona atribuye esta profunda sintonía con Grupo Firme a una característica compartida: la humildad y la autenticidad que, a pesar del éxito, los mantiene arraigados a sus orígenes.
"Hoy van en avión privado, pero se quedaron en el barrio, y es un poquito lo que me pasa a mí: yo no logré salirme del barrio, por más que me hicieron creer que eso era lo que había que hacer. Yo sigo viviendo en el barrio, hoy vivo mejor que cuando vivía en el barrio, pero mi manera de ver la vida sigue estando ahí", concluyó el cantante, destacando la importancia de mantener la esencia y los valores a pesar de la fama.