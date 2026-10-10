 Ximena Carrillo: Top 5 en Miss Grand International
Farándula

Ximena Carrillo ya está entre las cinco mejores del mundo del Miss Grand International

Ximena Carrillo hizo historia para Guatemala al avanzar al Top 5 de Miss Grand International 2026 y mantiene vivo el sueño de conquistar la corona.

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Ximena Carrillo, Instagram
Ximena Carrillo / FOTO: Instagram
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La representante de Guatemala, Ximena Carrillo, continúa avanzando con fuerza en la gran final de Miss Grand International 2026 y ya se encuentra entre las cinco finalistas que disputarán la corona en Bangkok, Tailandia. La guatemalteca consiguió superar una nueva ronda de la competencia y se instaló en el selecto Top 5, colocándose a pocos minutos de conocer quién será la nueva reina internacional.

El resultado confirma la sólida participación que Carrillo ha tenido durante el certamen y la convierte en una de las grandes protagonistas de la noche. Junto a Ximena Carrillo, las otras cuatro finalistas son Shyare Andrade, de Ecuador; Beau Megan Goos, de Países Bajos; Jihan Dimack, de Tanzania; y Emoura Phạm, de Vietnam. Andrade llegó a esta etapa como ganadora del Miss Popular Vote.

La clasificación de Ximena al Top 5 representa uno de los momentos más importantes de su participación en Miss Grand International.  La guatemalteca había conseguido anteriormente avanzar entre las semifinalistas y posteriormente superar otro corte hasta convertirse en una de las cinco candidatas que todavía permanecen en competencia.

Además, su desempeño había llamado la atención antes de la final. Missosology colocó a Ximena Carrillo en el tercer lugar de sus predicciones finales, únicamente detrás de Jihan Dimack, de Tanzania, y Emoura Phạm, de Vietnam. Ahora, la competencia entra en su etapa definitiva. Las cinco finalistas deberán enfrentarse a la ronda de preguntas y respuestas, una de las últimas pruebas antes de conocer a la nueva Miss Grand International.

Más de Ximena Carrillo

La expectativa en Guatemala crece mientras Ximena Carrillo busca llevar la corona al país. Guatemala ya está en el Top 5 y el sueño de convertirse en Miss Grand International está más vivo que nunca. La emoción también crece entre los seguidores guatemaltecos, que han acompañado a Ximena durante cada etapa de la competencia.

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Su llegada al Top 5 coloca nuevamente a Guatemala en el centro de la conversación internacional y abre la posibilidad de que el país consiga una posición histórica.

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