Clayface: 5 Datos Clave Antes de Ver la Nueva Película DC

La película Clayface se convierte en una de las apuestas más oscuras del nuevo Universo DC y lleva al cine de acción real a uno de los villanos más particulares de Gotham. Antes de ver la película, hay algunos detalles que ayudan a comprender mejor quién es este personaje y por qué su historia es mucho más compleja que la de un simple villano.
- 1. Clayface no siempre fue un monstruo
El personaje apareció por primera vez en los cómics en 1940. Su identidad original fue Basil Karlo, un actor que, consumido por los celos después de quedar fuera de una nueva versión de una película, adoptó el nombre de Clayface para cometer una serie de asesinatos.
Con el paso de los años, el personaje evolucionó hasta convertirse en una criatura de barro con habilidades sobrenaturales.
- 2. Existen varias versiones de Clayface
Clayface no es únicamente una persona. A lo largo de la historia de DC, diferentes personajes han utilizado esta identidad. Uno de los más conocidos es Matt Hagen, quien desarrolló la capacidad de transformar su cuerpo después de entrar en contacto con una sustancia especial.
La película toma elementos de distintas versiones para construir su propia historia.
Más de Clayface
- 3. Matt Hagen es el protagonista de la película
En esta adaptación, Tom Rhys Harries interpreta a Matt Hagen, un actor de Hollywood cuya carrera se ve afectada después de quedar desfigurado. Desesperado por recuperar su rostro y su vida anterior, acepta someterse a un tratamiento experimental que tendrá consecuencias inesperadas.
- 4. Sus poderes van mucho más allá de cambiar de rostro
Una de las características más peligrosas de Clayface es su capacidad para modificar su cuerpo. Puede imitar la apariencia, voz y características físicas de otras personas, además de convertir sus extremidades en armas y resistir ataques convencionales.
Sin embargo, también tiene debilidades. El agua y las temperaturas extremadamente bajas pueden afectar su capacidad para mantener su forma.
- 5. Clayface también es una historia de identidad
Más allá del terror y los efectos especiales, uno de los elementos centrales de la película es la pérdida de identidad. La transformación de Hagen plantea preguntas sobre hasta dónde puede llegar una persona para recuperar aquello que perdió. Además, el personaje ha tenido etapas en los cómics en las que dejó de ser únicamente un villano y llegó a colaborar con Batman y la Batifamilia.