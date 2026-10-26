Orden de alejamiento contra Halle Berry se extiende

La compleja batalla legal entre Halle Berry y su exesposo, el actor francés Olivier Martinez, alcanzó un nuevo punto de inflexión este fin de semana.
Un juez del Tribunal del Condado de Los Ángeles decidió extender la orden de alejamiento temporal por violencia doméstica que pesa sobre Halle Berry, una medida cautelar que se mantendrá vigente mientras se preparan las audiencias cruciales programadas para la próxima semana.
El epicentro de este conflicto judicial es la custodia de Maceo, el hijo de trece años que la expareja tiene en común.
La solicitud de la orden de restricción fue interpuesta por Martinez, quien acusó a la ganadora del Oscar de haber agredido al menor el pasado 26 de septiembre durante una discusión en su residencia.
Tras esta grave acusación, un magistrado otorgó a Martinez la custodia primaria temporal de Maceo y emitió la orden que limita drásticamente el tiempo de convivencia entre la actriz y el joven.
Durante las audiencias, que se llevaron a cabo a puerta cerrada en el Palacio de Justicia Stanley Mosk, Olivier Martinez ofreció un testimonio confidencial, reiterando sus alegatos contra la intérprete.
Sin embargo, la defensa de Halle Berry, liderada por la abogada Marina Beck, confrontó al actor con una declaración jurada firmada por él mismo en septiembre de 2023. En dicho documento, Martinez aseguraba bajo pena de perjurio que entre ambos no existía ningún antecedente de violencia doméstica.
Al ser cuestionado sobre esta contradicción, Martinez admitió la autenticidad de su firma y reconoció que dicha afirmación era veraz en el momento en que la realizó.
Testimonios Clave y Próximos Pasos
Por su parte, el equipo legal de Halle Berry ha calificado las acusaciones como "totalmente infundadas y deliberadamente engañosas", negando categóricamente cualquier conducta indebida por parte de la actriz.
A lo largo de la semana, tanto el propio Maceo como la actual pareja de Halle Berry, el músico Van Hunt, han comparecido y prestado testimonio ante el tribunal, aportando sus perspectivas al caso.
La resolución de este mediático caso continuará el próximo lunes, cuando se espera un testimonio crucial. Nahla Aubry, la hija mayor de Halle Berry, de dieciocho años, rendirá declaración de manera remota.
En un escrito presentado previamente ante la corte, la joven afirmó de manera contundente que jamás presenció ningún tipo de maltrato por parte de su madre.
La decisión que tome el tribunal en las próximas sesiones será determinante, ya que definirá si se mantiene la custodia temporal de Martinez o si se modifican las restricciones impuestas a la actriz.