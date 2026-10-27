Jay-Z será el artista principal del Super Bowl 2027

Jay-Z será el protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, a realizarse el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California.
La NFL, Apple Music y Roc Nation lo confirmaron oficialmente en una jornada que ya empezó a generar expectativa entre los fanáticos.
La noticia llega tras años en los que Jay-Z se desempeñó como productor del show.
En redes sociales, el anuncio circuló con un video en blanco y negro donde el artista aparece acompañado de una cabra, mientras se escucha "Allow me to reintroduce myself", una frase célebre de su tema "Public Service Announcement (Interlude)".
Jay-Z, de 56 años, destacó la importancia de este paso en su carrera:
"Desde Reasonable Doubt —su álbum debut— hasta el escenario del Super Bowl, ha sido un viaje. Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo", sostuvo en declaraciones citadas por NBC News.
La relación entre Roc Nation y la NFL inició en 2019, cuando la empresa de Jay-Z comenzó a asesorar y producir las actuaciones del show.
Desde entonces, su huella quedó marcada en ediciones memorables, como la presentación de Shakira y Jennifer Lopez en 2020.
Aunque en ese momento Jay-Z descartó subir al escenario, el comisionado Roger Goodell mencionó que "solo le hice un pedido: que Jay-Z subiera al escenario él mismo algún día, cuando el momento le pareciera adecuado".
El listón alto de las actuaciones anteriores
El Super Bowl LXI representa un desafío importante, considerando que la actuación de Bad Bunny en la edición pasada no solo superó los 100 millones de telespectadores, sino que también obtuvo siete premios Emmy y fue reconocida como la presentación más galardonada en la historia del evento.
En esa ocasión, el artista puertorriqueño compartió escenario con figuras como Lady Gaga, Ricky Martin, Jessica Alba, Karol G, Cardi B, Young Miko y Pedro Pascal.
Jay-Z llega a este evento después de culminar su 30 Tour, una serie de conciertos con motivo del trigésimo aniversario de "Reasonable Doubt", su disco debut de 1996.
Sobre los posibles invitados, todavía no hay confirmación. Artistas como The Weeknd y Rihanna optaron por actuar en solitario en años anteriores, mientras que otros apostaron por compartir el escenario con varias estrellas.
Jay-Z, sin embargo, cuenta con 25 premios Grammy, 89 nominaciones, el récord solo superado por Beyoncé, y es el primer rapero miembro tanto del Salón de la Fama de los Compositores como del Salón de la Fama del Rock and Roll.
Oliver Schusser, vicepresidente de música de Apple, anticipó que el público puede esperar "un show increíble" de un artista cuyo "impacto en la cultura musical global es tan profundo como innegable".
La transmisión del evento estará a cargo de ESPN, ABC y Disney+, además de dispositivos móviles a través de NFL+.