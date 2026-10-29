Manuel Bandera sobrevive a accidente de tren en España

El reconocido actor español Manuel Bandera se ha convertido en un símbolo de resiliencia tras sobrevivir a un grave accidente ferroviario ocurrido en España.
Las primeras horas tras el grave accidente ferroviario ocurrido en Toledo han dejado imágenes estremecedoras y un balance de víctimas que mantiene en vilo a todo el país.
Entre los supervivientes, e encuentra el actor Manuel Bandera, que viajaba en uno de los trenes siniestrados y ha relatado la angustiosa experiencia que vivió a bordo del convoy.
Aunque ha sufrido una contusión leve en las costillas, el intérprete ha reconocido estar en estado de shock y ha reflexionado sobre la suerte que tuvo por viajar en la parte trasera del tren:
"Si el tren va al revés y el uno va en cabeza, no podría estar hablando contigo ahora mismo, casi seguro".
El actor viajaba en el AVE que cubría la ruta entre Madrid y Sevilla cuando el convoy colisionó con un tren de Iryo en las inmediaciones de Urda (Toledo).
"Estoy completamente en shock", ha reconocido en declaraciones a Onda Cero. Bandera ha explicado que únicamente ha sufrido una pequeña contusión en las costillas, aunque es consciente de que las consecuencias podrían haber sido mucho más graves.
El actor viajaba en el vagón número uno, que en este trayecto se encontraba en la parte trasera del convoy, una circunstancia que considera determinante para haber salido con vida.
Momentos difíciles
Según ha explicado Manuel Bandera, el tren se detuvo aproximadamente media hora después de salir de Madrid. El maquinista informó a los pasajeros de que la parada se debía a la afluencia de trenes en la vía y, tras unos minutos de espera, el convoy reanudó la marcha.
Sin embargo, apenas transcurrieron unos minutos antes de que se produjera el accidente.
"Pinta a que algo o alguien le dio luz verde", ha comentado en Onda Cero al recordar la secuencia de los acontecimientos. Se trata de una impresión personal del actor, ya que las circunstancias exactas del siniestro deberán esclarecerse a través de la investigación correspondiente.
El impacto fue especialmente violento. Bandera ha contado que sintió un frenazo muy brusco y que llegó a golpearse contra el asiento delantero. Después, percibió cómo el tren se salía de la vía, mientras rezaba para que el vagón no volcase. Cuando el convoy se detuvo, pudo comprobar la gravedad de lo ocurrido.
"Siento que he vuelto a nacer", ha confesado en su conversación con los medios.
Manuel Bandera también ha relatado cómo consiguieron abandonar el tren. Los pasajeros tuvieron que salir por una ventana y, una vez fuera, se encontraron con una escena que le ha resultado especialmente difícil de asimilar.
En declaraciones ha descrito el estado de uno de los vagones, que quedó gravemente aplastado, y ha reconocido que las imágenes permanecerán en su memoria durante mucho tiempo.
"Esta imagen se me va a quedar toda la vida", ha explicado. Pese a la conmoción, Bandera ha intentado ayudar a otras personas afectadas por el accidente. "He podido ayudar a un chaval", ha contado, antes de reconocer el horror de lo que había presenciado.