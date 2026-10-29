Patrick Stewart fallece a los 86: causas de su enfermedad

El mundo del cine y la televisión está de luto por la muerte de Patrick Stewart, el reconocido actor británico que conquistó a varias generaciones gracias a sus inolvidables interpretaciones del capitán Jean-Luc Picard en 'Star Trek' y del profesor Charles Xavier en la saga cinematográfica 'X-Men'.
El intérprete falleció el miércoles 28 de octubre de 2026, a los 86 años, en su residencia de Los Ángeles, California, según informó su familia mediante un comunicado difundido este jueves 29 de octubre.
La noticia provocó consternación entre los seguidores de la ciencia ficción y los superhéroes, dos géneros en los que Stewart dejó una huella importante durante décadas.
De acuerdo con el comunicado familiar, el actor atravesaba problemas de salud relacionados con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, condiciones que afectaron sus últimos meses de vida.
Stewart estuvo acompañado por su esposa, Sunny Ozell, así como por familiares y personas cercanas durante sus últimos momentos.
Su fallecimiento marca el final de una trayectoria artística de más de seis décadas, durante las cuales destacó en el teatro, el cine, la televisión y el doblaje.
¿De qué murió Patrick Stewart?
La familia del actor confirmó que Stewart padecía la enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, dos trastornos neurodegenerativos que afectan progresivamente las funciones del cerebro.
Según el comunicado difundido en sus redes sociales, el intérprete atravesó un período de enfermedad descrito por sus seres queridos como breve y profundamente emotivo.
La noticia también fue confirmada por su portavoz, Kelly Bush Novak, quien informó que el actor falleció en su domicilio de Los Ángeles.
El comunicado familiar señaló que Stewart recibió los cuidados de su esposa, la cantante Sunny Ozell, y estuvo acompañado por sus seres queridos.
Durante sus últimos momentos hubo música en vivo, oraciones y recuerdos compartidos entre familiares y amigos, quienes destacaron la serenidad con la que el actor afrontó esta etapa de su vida.
La familia solicitó que quienes deseen rendirle homenaje consideren realizar donaciones a organizaciones dedicadas a la investigación del Alzheimer y al apoyo de sus cuidadores.
¿Qué es la demencia con cuerpos de Lewy?
La demencia con cuerpos de Lewy es una enfermedad neurodegenerativa asociada con la acumulación anormal de una proteína llamada alfa-sinucleína en determinadas células del cerebro.
Entre sus manifestaciones pueden encontrarse alteraciones de la memoria, dificultades de atención, cambios en el movimiento, trastornos del sueño y fluctuaciones en el estado de alerta.
Por su parte, el Alzheimer es una enfermedad que afecta principalmente la memoria, el pensamiento y otras capacidades cognitivas.
Ambas enfermedades pueden presentar síntomas similares y, en algunos pacientes, coexistir.
En el caso de Patrick Stewart, su familia confirmó que padecía ambas condiciones, aunque no proporcionó información clínica detallada sobre la evolución de su salud ni sobre la fecha en que recibió los diagnósticos.
Patrick Stewart y el personaje que lo convirtió en una estrella de 'Star Trek'
Aunque Stewart ya tenía una extensa trayectoria teatral, su reconocimiento internacional llegó en 1987, cuando comenzó a interpretar al capitán Jean-Luc Picard en la serie 'Star Trek: The Next Generation'.
El personaje era el comandante de la nave USS Enterprise-D y se caracterizaba por su inteligencia, capacidad diplomática y profundo sentido de la responsabilidad.
Durante siete temporadas, emitidas entre 1987 y 1994, el actor se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la ciencia ficción televisiva.
Su interpretación ofreció una imagen diferente del liderazgo: Picard recurría con frecuencia al diálogo, la reflexión y los principios éticos antes de tomar decisiones.
El éxito de la serie permitió que Stewart retomara el personaje en cuatro películas de la franquicia.
Décadas después, regresó al universo de 'Star Trek' con la producción 'Star Trek: Picard', estrenada en 2020 y concluida en 2023.
La serie exploró una etapa posterior en la vida del personaje y permitió reunir nuevamente a varios integrantes del elenco original de 'The Next Generation'.
El profesor Charles Xavier de 'X-Men', otro de sus personajes inolvidables
En el año 2000, Patrick Stewart conquistó a una nueva generación de espectadores cuando interpretó por primera vez al profesor Charles Xavier en la película 'X-Men'.
El personaje, también conocido como Profesor X, es uno de los mutantes más poderosos del universo de Marvel y fundador de una escuela destinada a jóvenes con habilidades extraordinarias.
Xavier posee capacidades telepáticas y defiende la convivencia pacífica entre humanos y mutantes, una filosofía que lo enfrenta constantemente con Magneto, interpretado por Ian McKellen.
La química entre ambos actores se convirtió en uno de los elementos más apreciados de la saga cinematográfica.
Stewart volvió a interpretar al personaje en diferentes entregas, entre ellas 'X2', 'X-Men: The Last Stand', 'X-Men: Days of Future Past' y 'Logan'.
También realizó una aparición en 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', estrenada en 2022, donde interpretó una variante de Charles Xavier.
Su participación en estas producciones consolidó su imagen como uno de los actores más reconocidos del cine de superhéroes.