Naruto regresa a los videojuegos: novedades para 2027

Naruto, una de las franquicias de anime y manga más populares del mundo, se prepara para una nueva etapa que promete conquistar nuevamente a sus seguidores. El universo ninja creado por Masashi Kishimoto tendrá importantes novedades relacionadas con videojuegos, manga, anime y otros productos durante los próximos meses.
Los anuncios forman parte de Project Rasengan, una ambiciosa iniciativa presentada en octubre de 2026 durante la New York Comic Con, en Estados Unidos.
El proyecto reúne a diferentes compañías vinculadas con la franquicia, entre ellas Bandai Namco, y busca ofrecer nuevas experiencias a los seguidores de Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Sakura Haruno y otros personajes emblemáticos.
Una de las principales novedades es la confirmación del lanzamiento internacional de Naruto Mobile, un videojuego de acción que durante aproximadamente una década estuvo disponible principalmente en China.
Sin embargo, la posibilidad de que también se anuncie un título completamente nuevo para consolas ha despertado numerosas expectativas entre los aficionados, especialmente ante la próxima celebración de Jump Festa 2027.
¿Cómo será el nuevo videojuego de Naruto?
Hasta el momento, el proyecto de videojuegos confirmado oficialmente es la expansión internacional de Naruto Mobile, un título de acción competitiva que debutó en China en 2016.
El juego permite participar en enfrentamientos utilizando diferentes personajes del universo ninja, cada uno con habilidades y técnicas inspiradas en el anime.
Entre los principales atractivos de este tipo de experiencia se encuentran los enfrentamientos entre personajes reconocidos, la utilización de técnicas especiales y los combates que recrean algunos de los movimientos más populares de la franquicia.
El anuncio representa una oportunidad para que jugadores de otros países puedan acceder oficialmente a una experiencia que durante años estuvo dirigida al mercado chino.
Aunque se ha confirmado su llegada a nuevos territorios, todavía no se ha anunciado una fecha definitiva para su lanzamiento mundial.
También está pendiente conocer los idiomas disponibles, las regiones donde podrá descargarse y otros detalles relacionados con su distribución.
La información será revelada progresivamente a través de los canales oficiales de Naruto.
¿Habrá un videojuego completamente nuevo para consolas en 2027?
Esta es una de las principales preguntas entre los seguidores de la franquicia.
Después del anuncio de Project Rasengan comenzaron a circular expectativas sobre la posibilidad de que Bandai Namco esté preparando una nueva entrega para consolas y computadoras.
Entre las propuestas que más interés han despertado se encuentra la posibilidad de abandonar parcialmente los tradicionales combates en escenarios cerrados para desarrollar una experiencia de acción y aventura con mayor libertad de exploración.
Un videojuego de estas características podría permitir recorrer la Aldea Oculta de la Hoja, visitar otros territorios del mundo ninja y completar misiones inspiradas en las historias originales.
Sin embargo, estas posibilidades todavía no han sido confirmadas oficialmente. Tampoco existe un anuncio que establezca el uso de Unreal Engine 5, un sistema de combate renovado o una estructura de mundo abierto.
Por ahora, los seguidores deberán esperar nuevas noticias de Bandai Namco y de los responsables de la franquicia para conocer si se prepara otro videojuego independiente de Naruto Mobile.
Project Rasengan: la nueva etapa del universo ninja
El anuncio de Project Rasengan representa uno de los movimientos más importantes de la franquicia durante los últimos años.
La iniciativa fue presentada en octubre de 2026 y contempla diferentes proyectos destinados a ampliar el universo de Naruto.
Entre ellos se encuentran nuevas producciones animadas, una historia original de Masashi Kishimoto, el lanzamiento internacional de un videojuego para teléfonos móviles y un nuevo juego de cartas coleccionables.
La propuesta busca reunir a seguidores de distintas generaciones, desde quienes conocieron a Naruto durante sus primeras aventuras hasta quienes descubrieron la historia a través de Naruto: Shippuden y Boruto.
Además, pretende mantener vigente una franquicia que comenzó su publicación en 1999 y que se convirtió en uno de los mayores fenómenos internacionales de la animación japonesa.
Masashi Kishimoto prepara una nueva historia de Naruto
Una de las revelaciones más importantes de Project Rasengan está relacionada con el regreso de Masashi Kishimoto a una nueva obra de su universo ninja.
Durante la New York Comic Con se presentó un adelanto de un nuevo manga ilustrado por el creador original de Naruto.
El video promocional mostró diferentes imágenes que despertaron la curiosidad de los seguidores.
Entre ellas apareció la montaña donde se encuentran esculpidos los rostros de los Hokage, así como referencias a la construcción del séptimo rostro.
También se mostraron imágenes de Naruto sosteniendo el sombrero de Hokage, Kakashi sonriendo, Sasuke y Sakura junto a un bebé.
Uno de los momentos más llamativos del adelanto fue una representación de Naruto y Sasuke enfrentándose nuevamente.
Aunque estas imágenes ofrecen algunas pistas sobre la historia, todavía no se ha revelado oficialmente su argumento completo ni su título definitivo.
La participación de Kishimoto ha generado expectativas sobre la posibilidad de conocer acontecimientos inéditos de los personajes.
Naruto y Ninku tendrán una nueva producción animada
Otra de las sorpresas anunciadas fue Naruto x Ninku, un proyecto animado que reunirá a dos universos reconocidos del entretenimiento japonés.
Ninku es una obra creada por Koji Kiriyama que tuvo una importante influencia en el desarrollo creativo de Masashi Kishimoto.
La colaboración contará con cuatro episodios y presentará una historia que reunirá elementos de ambas franquicias.
El proyecto fue acompañado por un adelanto promocional y una ilustración especial.
Esta producción demuestra que los responsables de Naruto también buscan experimentar con nuevas propuestas narrativas y colaboraciones que amplíen el alcance de la franquicia.
Naruto Card Game llegará en junio de 2027
Además de los videojuegos digitales, Naruto también tendrá una nueva experiencia de estrategia mediante cartas coleccionables.
Naruto Card Game tiene previsto su lanzamiento simultáneo a nivel mundial en junio de 2027.
La propuesta permitirá que los participantes construyan sus propios mazos utilizando personajes del universo ninja.
El objetivo será anticiparse a las estrategias de los rivales y utilizar diferentes técnicas para conseguir la victoria.
El proyecto también incluirá ilustraciones originales de los personajes, lo que podría convertir las cartas en objetos de interés para los coleccionistas.
Masashi Kishimoto expresó su entusiasmo por esta iniciativa y manifestó su deseo de que las cartas lleguen a seguidores de diferentes partes del mundo.
Jump Festa 2027: ¿cuándo se conocerán más novedades?
Los seguidores de Naruto tendrán una nueva oportunidad de conocer información oficial durante Jump Festa 2027.
El evento se celebrará el sábado 19 y domingo 20 de diciembre de 2026 en el centro de exposiciones Makuhari Messe, ubicado en Chiba, Japón.
Esta convención es una de las más importantes para los aficionados al manga y al anime, ya que reúne anuncios de franquicias populares.
Naruto tendrá su propio espacio dentro del programa Jump Super Stage. De acuerdo con la programación difundida, el panel está previsto para el sábado 19 de diciembre.
Entre los invitados anunciados se encuentran Junko Takeuchi, Noriaki Sugiyama y Chie Nakamura, reconocidos por prestar sus voces a Naruto, Sasuke y Sakura, respectivamente.
Durante la presentación se espera conocer información adicional sobre los proyectos que forman parte de Project Rasengan.
Entre los anuncios pendientes se encuentran detalles del nuevo manga y del lanzamiento internacional de Naruto Mobile.
No obstante, todavía no existe una confirmación de que durante el evento se presentará un videojuego nuevo para consolas.