Patrick Stewart revela su última sorpresa antes de fallecer

La muerte del reconocido actor británico Patrick Stewart, a los 86 años, ha causado conmoción entre los seguidores del cine y la televisión. Aunque su partida marca el final de una extraordinaria trayectoria de más de seis décadas, el intérprete todavía tiene preparada una última aparición en la pantalla grande, que podría convertirse en uno de los momentos más emotivos para sus admiradores.
Patrick Stewart, recordado mundialmente por interpretar al profesor Charles Xavier en la saga X-Men y al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek, falleció el miércoles 28 de octubre de 2026 en su residencia de Los Ángeles, California.
La noticia fue anunciada por su familia el jueves 29 de octubre mediante un comunicado en el que revelaron que el actor enfrentó la enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.
Su fallecimiento provocó numerosas reacciones en Hollywood, especialmente entre quienes compartieron con él durante su extensa carrera artística.
Sin embargo, una de las preguntas que comenzó a circular entre sus seguidores fue cuál había sido su último trabajo cinematográfico y si todavía podrían verlo interpretando a alguno de sus personajes más queridos.
¿Cuál fue la última película de Patrick Stewart?
La respuesta está relacionada con una de las producciones más esperadas de Marvel Studios: Avengers: Doomsday, cuyo estreno está programado para el 18 de diciembre de 2026.
En esta película, Stewart regresará como el profesor Charles Xavier, también conocido como Profesor X, personaje al que dio vida por primera vez en el año 2000.
Su participación había sido anunciada antes de su fallecimiento, pero ahora adquiere un significado especial, pues Marvel ha confirmado que será su última aparición en pantalla.
La producción, dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, reunirá a diferentes personajes del universo cinematográfico de Marvel, incluidos varios integrantes de los X-Men.
Entre los actores que regresan se encuentra Ian McKellen, quien interpretará nuevamente a Magneto, uno de los personajes más importantes dentro de la historia de los mutantes.
También está contemplado el regreso de James Marsden como Cíclope, ampliando la presencia de personajes que marcaron las primeras películas de X-Men.
La participación de Stewart representa un vínculo entre las producciones originales de los mutantes y la nueva etapa cinematográfica de Marvel.
Una despedida que Patrick Stewart nunca imaginó
Uno de los aspectos más conmovedores de esta última participación es que el propio actor había rechazado anteriormente la posibilidad de retirarse definitivamente de la actuación.
A pesar de su avanzada edad, Stewart continuaba interesado en nuevos proyectos y mantenía su entusiasmo por el cine, la televisión y el teatro.
Durante una entrevista concedida en 2026, expresó que no podía imaginarse retirándose oficialmente, pues consideraba que actuar formaba parte de su identidad.
Sus declaraciones reflejaban el compromiso que mantuvo con su profesión durante más de 60 años.
Aunque reconocía que las oportunidades laborales podían disminuir con el paso del tiempo, nunca perdió el interés por interpretar personajes diferentes.
Por esa razón, su aparición en Avengers: Doomsday no fue concebida originalmente como una despedida, sino como una nueva oportunidad para reencontrarse con uno de los papeles más importantes de su carrera.
Ahora, tras su fallecimiento, la película tendrá un significado completamente distinto para los espectadores.
¿Qué pasará con el Profesor X después de su muerte?
Otra de las interrogantes que surgieron después del anuncio de su fallecimiento está relacionada con el futuro de Charles Xavier dentro del universo de Marvel.
El personaje es uno de los más importantes de los cómics de X-Men, debido a su papel como fundador de la escuela para jóvenes mutantes y líder de un grupo que lucha por la convivencia entre humanos y personas con habilidades extraordinarias.
A lo largo de los años, diferentes actores han interpretado versiones de Charles Xavier.
Uno de ellos es James McAvoy, quien asumió el personaje en las películas que exploraron la juventud del profesor, comenzando con X-Men: First Class, estrenada en 2011.
Esto significa que el personaje podría continuar apareciendo en futuras producciones, aunque todavía no existe un anuncio definitivo sobre quién podría interpretarlo en los próximos proyectos.
Marvel Studios tampoco ha confirmado que Stewart haya grabado escenas para Avengers: Secret Wars, película que continuará los acontecimientos de Doomsday.
Por ahora, su última participación confirmada será en Avengers: Doomsday, mientras el estudio mantiene en reserva los detalles sobre el destino de Charles Xavier dentro de la historia.
Marvel Studios despide a una de sus grandes estrellas
Después de conocerse la noticia, Marvel Studios publicó un mensaje de despedida en el que destacó la contribución de Patrick Stewart a las películas de superhéroes.
La compañía recordó que el actor consiguió transmitir inteligencia, humanidad y una presencia extraordinaria a través de su interpretación del Profesor X.
Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, también recordó la primera ocasión en la que coincidió con Stewart durante la producción de X-Men.
El ejecutivo destacó su talento, generosidad y sentido del humor, así como la influencia que tuvo sobre otros intérpretes a lo largo de su carrera.
La despedida también incluyó mensajes de compañeros como Hugh Jackman, quien interpretó a Wolverine durante años y compartió numerosas escenas con Stewart.
Jackman expresó su tristeza por la pérdida de un amigo y colega del que aprendió mucho durante su trayectoria.
El reconocimiento de sus compañeros demuestra la importancia que Stewart tuvo tanto frente a las cámaras como detrás de ellas.