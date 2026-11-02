 César Bono revela el resultado tras extirpación de tumor ocular
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César Bono muestra cómo quedó su ojo tras extirpación de tumor

El famoso actor y comediante, quien aún se encuentra en recuperación, aseguró que espera recuperar la vista cuando ya pueda abrir el ojo con normalidad.

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César Bono, Instagram
César Bono / FOTO: Instagram
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César Bono reapareció públicamente para aclarar los detalles de su reciente cirugía ocular, confirmando la extirpación de un tumor en su párpado izquierdo y desmintiendo categóricamente los rumores sobre la pérdida de su ojo.

En una entrevista con el programa Hoy, César Bono compartió su experiencia, desde los primeros síntomas hasta los desafíos de su recuperación y los próximos pasos en su tratamiento.

El actor de 76 años, conocido por su personaje en la serie "Vecinos", explicó que todo comenzó con un pequeño bulto que inicialmente confundió con una afección menor de la piel. Fue la insistencia de sus hijos lo que lo llevó a buscar atención especializada, una decisión que resultó crucial para su diagnóstico y tratamiento.

En la entrevista que concedió a Hoy, César Bono negó rotundamente que no perdió el ojo y destapó detalles de lo que le pasó.

"Con lentes de Frankie Rivers, para que vean que sí soy director de cine. Fui a ver a un dermatólogo porque tenía una especie de perrilla en el ojo izquierdo, se me quedó viendo, primero me vieron con aparatos especiales y me dijo ‘a las cosas por su nombre, eso que tienes ahí es un tumor y lo tenemos que quitar’", afirmó.

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César Bono - Instagram

El actor de Televisa indicó que entrará nuevamente al quirófano y comentó: "Me tienen que volver a operar, eso de si es benigno o maligno me lo van a decir luego, me quitaron piel del párpado de arriba para ponerlo en el párpado de abajo. No lo perdí gracias a Dios, está cosido el de abajo con el de arriba, pero ahí está el ojo y yo espero que una vez que lo pueda abrir que no se haya perdido la visión".

César Bono aseguró en Hoy que su trabajo en los foros de grabación ha sido su gran terapia en estos momentos.

"Mi trabajo se ha convertido en una terapia muy importante... No crean todo lo que dicen, gracias a Dios ahí está el ojo, lo ven ahí está", aseguró.

La cirugía y la confusión

La intervención quirúrgica se realizó el 16 de octubre en la Clínica Oftalmológica Centro Arista, logrando retirar el tumor en su totalidad.

Durante el procedimiento, los médicos realizaron un injerto de piel, retirando tejido del párpado superior para colocarlo en el inferior. Esta técnica es la razón por la cual el actor no puede abrir completamente el ojo izquierdo por el momento.

Esta particularidad postoperatoria generó una ola de desinformación en redes sociales. Una fotografía del actor con un parche cubriendo su ojo, que mostraba sangre absorbida, fue malinterpretada por muchos como la pérdida total del órgano.

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La confusión se intensificó el 19 de octubre, cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante afirmó en el programa "De Primera Mano" que César Bono había perdido el globo ocular. Ante estas declaraciones, el hijo del actor respondió públicamente, acusando al comunicador de manejar información irresponsablemente sin confirmarla con la familia.

El propio César Bono fue enfático al desmentir los rumores: "No perdí el globo ocular, solo me extirparon el tumor que tenía en el párpado, que no sabemos si fue benigno o maligno". Hizo un llamado a la audiencia para no caer en el sensacionalismo sobre su estado de salud.

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