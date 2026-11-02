 Inés Gómez Mont se vuelve tendencia por sus lujosas joyas
Farándula

FOTO. Inés Gómez Mont se vuelve tendencia por las lujosas joyas que llevaba cuando la arrestaron

La exconductora, capturada en Florida el 30 de octubre de 2026, lucía exclusivos accesorios de lujo que revelaban la ostentosa vida que llevaba en los 5 años que estuvo prófuga.

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Inés Gómez Mont, Instagram
Inés Gómez Mont / FOTO: Instagram
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La detención de Inés Gómez Mont en Florida, el pasado viernes 30 de octubre de 2026, no solo acaparó titulares por su situación legal, sino también por un llamativo detalle que capturó la atención pública: las lujosas pulseras que portaba en sus muñecas durante el arresto.

Se trata de dos piezas de alta joyería, identificadas como creaciones de las prestigiosas casas Van Cleef & Arpels y Cartier, cuyo valor conjunto se estima en más de 2 millones de pesos mexicanos.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) aprehendieron a Inés Gómez Mont, quien permanecía fuera de México desde 2021.

Las imágenes de su arresto rápidamente se viralizaron, y los accesorios que adornaban sus muñecas generaron gran curiosidad debido a sus características distintivas, materiales de alta calidad y su elevado precio en el mercado de lujo.

Entre los accesorios que destacaron en las fotografías se identificaron dos colecciones icónicas: la Vintage Alhambra de Van Cleef & Arpels y la Juste un Clou de Cartier. A pesar de sus estilos marcadamente diferentes, ambas representan algunas de las propuestas más reconocibles y codiciadas en el ámbito de la joyería de alta gama a nivel mundial.

Tras su arresto, Inés Gómez Mont permanece bajo custodia migratoria en el Broward Transitional Center, ubicado en Deerfield Beach, Florida.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó su detención el 30 de octubre de 2026. En su país de origen, Inés Gómez Mont es investigada por su presunta participación, junto con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, en un esquema relacionado con el supuesto desvío de recursos públicos, el cual habría sido ejecutado a través de contratos y empresas.

Por el momento, las circunstancias de su detención y las investigaciones correspondientes continúan su curso legal.

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Joyas Inés Gómez Mont - Instagram

Lujosa vida

Antes de desaparecer de la vida pública en 2021, Inés Gómez Mont presumía una imagen glamurosa, caracterizada por ropa de diseñador, accesorios exclusivos, viajes internacionales y fotografías familiares en lujosas propiedades.

Sus publicaciones mostraban una vida rodeada de comodidades, celebraciones y encuentros con figuras del espectáculo mexicano.

Entre los artículos que más llamaron la atención de sus seguidores destacó una bolsa Hermès Birkin Himalaya, cuyo valor en el mercado de reventa puede acercarse a los 9 millones de pesos. También lucía prendas de firmas como Chanel, Dior, Givenchy y Dolce & Gabbana, además de joyas y accesorios exclusivos.

Su patrimonio también estuvo rodeado de polémica por las propiedades vinculadas con el matrimonio en Estados Unidos.

Reportes periodísticos documentaron un departamento de lujo en Sunny Isles Beach, Florida, adquirido por aproximadamente cinco millones de dólares, así como una residencia en Pinecrest con alberca, gimnasio y sala de cine.

Durante años, las fotografías de Inés Gómez Mont mostraron una vida de viajes, fiestas y reuniones familiares. Sin embargo, estas imágenes dejaron de ser habituales después de que comenzaron los problemas legales que involucraron tanto a la presentadora como a su esposo.

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