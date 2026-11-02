Godzilla y el misterioso gato: estrenos de cine esta semana

Si estás buscando qué estrenos llegan esta semana al cine, hay varias opciones para disfrutar en pantalla grande. Entre las propuestas destacan Godzilla Minus Zero, El gato con sombrero y Wildwood: El bosque salvaje, tres producciones que apuestan por públicos muy diferentes.
- Godzilla Minus Zero
Uno de los estrenos más esperados es Godzilla Minus Zero, nueva película dirigida por Takashi Yamazaki, responsable de Godzilla Minus One. La historia se desarrolla dos años después de los acontecimientos de la anterior cinta, cuando Japón todavía intenta recuperarse de la devastación y reconstruir su vida cotidiana.
La aparente tranquilidad se rompe cuando una nueva amenaza vuelve a poner a la humanidad contra las cuerdas. Godzilla regresa y el destino de millones de personas queda nuevamente en peligro.
- El gato con sombrero
Para quienes buscan una opción familiar, El gato con sombrero presenta una nueva versión animada del famoso personaje creado por Dr. Seuss. La película sigue a dos hermanos que atraviesan dificultades mientras intentan adaptarse a una nueva ciudad.
Su situación cambia por completo cuando aparece el peculiar Gato con Sombrero, un personaje dispuesto a convertir un día aparentemente normal en una aventura llena de imaginación, diversión y caos.
La cinta, dirigida por Alessandro Carloni y Erica Rivinoja, cuenta con las voces de Bill Hader, Xochitl Gomez y Matt Berry, y tiene una duración aproximada de una hora y 54 minutos.
Más estrenos
- Cabello salvaje: una aventura entre naturaleza y misterio
Otro título que llama la atención entre las opciones de cartelera es Wildwood: El bosque salvaje, una película animada dirigida por Travis Knight. La historia sigue a Prue McKeel, cuya vida cambia cuando su hermano pequeño es raptado por una bandada de cuervos.
Para encontrarlo, emprende una peligrosa misión junto a su compañero Curtis y se adentra en un misterioso bosque habitado por animales parlantes, bandidos y personajes con sus propios intereses.
La aventura llevará a Prue a descubrir una fortaleza que desconocía mientras intenta salvar a su hermano y proteger el futuro de Wildwood.