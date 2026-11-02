 Godzilla y el misterioso gato: estrenos de cine esta semana
Farándula

Godzilla regresa y un extraño gato llega para conquistar la cartelera: los estrenos de esta semana

Estas son algunas de las películas que buscan conquistar a los espectadores en los próximos días.

Compartir:
Estrenos, Cortesía
Estrenos / FOTO: Cortesía
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Si estás buscando qué estrenos llegan esta semana al cine, hay varias opciones para disfrutar en pantalla grande.  Entre las propuestas destacan Godzilla Minus Zero, El gato con sombrero y Wildwood: El bosque salvaje, tres producciones que apuestan por públicos muy diferentes.

  • Godzilla Minus Zero

Uno de los estrenos más esperados es Godzilla Minus Zero, nueva película dirigida por Takashi Yamazaki, responsable de Godzilla Minus One.  La historia se desarrolla dos años después de los acontecimientos de la anterior cinta, cuando Japón todavía intenta recuperarse de la devastación y reconstruir su vida cotidiana.

La aparente tranquilidad se rompe cuando una nueva amenaza vuelve a poner a la humanidad contra las cuerdas. Godzilla regresa y el destino de millones de personas queda nuevamente en peligro.

  • El gato con sombrero

Para quienes buscan una opción familiar, El gato con sombrero presenta una nueva versión animada del famoso personaje creado por Dr. Seuss. La película sigue a dos hermanos que atraviesan dificultades mientras intentan adaptarse a una nueva ciudad.

Su situación cambia por completo cuando aparece el peculiar Gato con Sombrero, un personaje dispuesto a convertir un día aparentemente normal en una aventura llena de imaginación, diversión y caos.

La cinta, dirigida por Alessandro Carloni y Erica Rivinoja, cuenta con las voces de Bill Hader, Xochitl Gomez y Matt Berry, y tiene una duración aproximada de una hora y 54 minutos.

Más estrenos

  • Cabello salvaje: una aventura entre naturaleza y misterio

Otro título que llama la atención entre las opciones de cartelera es Wildwood: El bosque salvaje, una película animada dirigida por Travis Knight. La historia sigue a Prue McKeel, cuya vida cambia cuando su hermano pequeño es raptado por una bandada de cuervos.

Para encontrarlo, emprende una peligrosa misión junto a su compañero Curtis y se adentra en un misterioso bosque habitado por animales parlantes, bandidos y personajes con sus propios intereses.

La guatemalteca Kaeelen García presume a su nuevo novio y las redes estallan

Kaeelen García presume su cercanía con Daniel Navas y las románticas imágenes ya generan todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

La aventura llevará a Prue a descubrir una fortaleza que desconocía mientras intenta salvar a su hermano y proteger el futuro de Wildwood. 

En Portada

Sindicato del magisterio anuncia concentración para el martes 3 de noviembret
Nacionales

Sindicato del magisterio anuncia concentración para el martes 3 de noviembre

08:26 AM, Nov 02
VIDEO. Camión se incendia en Amatitlánt
Nacionales

VIDEO. Camión se incendia en Amatitlán

09:15 AM, Nov 02
Nuevo capítulo en la guerra entre Javier Tebas y el Real Madridt
Deportes

Nuevo capítulo en la guerra entre Javier Tebas y el Real Madrid

09:54 AM, Nov 02
Difunden video del momento en que barrilete gigante se desploma y deja herida a una mujer en Sumpangot
Nacionales

Difunden video del momento en que barrilete gigante se desploma y deja herida a una mujer en Sumpango

08:52 AM, Nov 02
VIDEO: Motoladrones interceptan a motorista mientras avanzan por ruta a Cocalest
Nacionales

VIDEO: Motoladrones interceptan a motorista mientras avanzan por ruta a Cocales

07:58 AM, Nov 02

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaPNCLiga NacionalReal Madrid65Vuelta#LaLigaVuelta a Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar