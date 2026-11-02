Ian Gillan, Voz de Deep Purple, Hospitalizado y Preocupado

El mundo del rock permanece atento al estado de salud de Ian Gillan, legendario vocalista de Deep Purple, quien fue hospitalizado después de sufrir una emergencia médica que obligó a la agrupación británica a suspender dos conciertos programados en Alemania.
La noticia fue confirmada por la propia banda el sábado 31 de octubre de 2026, mediante un comunicado difundido en sus plataformas oficiales. La agrupación explicó que el cantante, de 81 años, se encontraba hospitalizado y que, debido a esta situación, no podría cumplir con sus compromisos musicales.
Los conciertos afectados estaban programados para el 31 de octubre en Leipzig y el 1 de noviembre en Hamburgo, como parte de la gira mundial SPLAT!, con la que Deep Purple continúa recorriendo diferentes países.
La noticia generó preocupación entre los seguidores de la banda, considerada una de las agrupaciones más influyentes en la historia del hard rock.
¿Qué le ocurrió a Ian Gillan?
Hasta este lunes 2 de noviembre, Deep Purple no ha revelado públicamente la causa específica de la emergencia médica que sufrió su vocalista.
En su comunicado, los integrantes explicaron que la situación obligó a cancelar temporalmente las presentaciones previstas durante el fin de semana.
La agrupación manifestó su pesar por comunicar la decisión con tan poca anticipación y reconoció la decepción que podía provocar entre quienes habían adquirido entradas.
Sin embargo, señaló que la salud de Gillan era la prioridad y confirmó que su equipo estaba trabajando para encontrar nuevas fechas para los espectáculos afectados.
Los organizadores también informaron que las entradas adquiridas conservarán su validez para las presentaciones reprogramadas.
Por el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el tratamiento que recibe el cantante, su evolución médica ni una posible fecha de alta hospitalaria.
Deep Purple suspende conciertos en Alemania
Las presentaciones afectadas correspondían al QI Arena de Leipzig y al Sporthalle de Hamburgo.
Ambos espectáculos formaban parte de la gira SPLAT!, con la que Deep Purple promociona su más reciente producción discográfica.
El anuncio tomó por sorpresa a los seguidores alemanes, quienes esperaban reencontrarse con una de las agrupaciones más importantes del rock británico.
La banda tenía previsto continuar su recorrido europeo durante noviembre, con presentaciones en ciudades como Dortmund, Berlín, Fráncfort y Núremberg.
Posteriormente, la gira contempla actuaciones en otros países europeos, incluido el Reino Unido, antes de trasladarse a Latinoamérica durante diciembre.
Entre los destinos anunciados se encuentran Brasil, Chile, Argentina y México.
Hasta ahora, Deep Purple no ha comunicado una cancelación general de la gira, aunque la realización de los próximos conciertos dependerá de la recuperación de su vocalista y de las decisiones que adopten los responsables del espectáculo.
Ian Gillan había hablado sobre sus problemas de visión
La hospitalización ocurre después de que el músico reconociera públicamente que enfrenta dificultades relacionadas con su visión.
En una entrevista concedida a la revista Uncut, Gillan explicó que conserva aproximadamente el 30 % de su capacidad visual, una situación que ha complicado algunas de sus actividades cotidianas.
El artista señaló que trabajar frente a una computadora se ha convertido en una tarea especialmente difícil, por lo que ha tenido que adaptarse a nuevas maneras de realizar sus actividades.
También reflexionó sobre el paso de los años y la posibilidad de retirarse de los escenarios cuando considere que ya no puede ofrecer el nivel de interpretación que espera de sí mismo.
A pesar de esas declaraciones, el cantante había continuado participando en las presentaciones de Deep Purple.
¿Quién es Ian Gillan, la legendaria voz de Deep Purple?
Ian Gillan nació el 19 de agosto de 1945 en Londres, Inglaterra, y es reconocido como una de las voces más representativas del hard rock.
Su trayectoria alcanzó una nueva dimensión en 1969, cuando ingresó a Deep Purple para reemplazar al vocalista original Rod Evans.
Antes de incorporarse a la agrupación, había formado parte de Episode Six, donde coincidió con el bajista Roger Glover.
Su llegada marcó el comienzo de una de las etapas más importantes de la banda, especialmente por su poderosa voz, su amplio registro y su capacidad para interpretar canciones de gran exigencia vocal.
Gillan participó en grabaciones fundamentales como Deep Purple in Rock, Fireball, Machine Head y Who Do We Think We Are.
Entre los temas más reconocidos de la agrupación se encuentran Smoke on the Water, Highway Star, Child in Time y Space Truckin', canciones que contribuyeron a consolidar el legado de Deep Purple.
El músico abandonó temporalmente la banda en 1973 y posteriormente regresó en diferentes etapas, hasta reincorporarse de manera estable en 1992.
Su carrera también incluye proyectos en solitario y su participación como intérprete de Jesús en la grabación original del álbum conceptual Jesus Christ Superstar, publicado en 1970.