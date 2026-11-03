Ian Gillan de Deep Purple enfrenta riesgos de salud y gira suspendida

La salud de Ian Gillan, legendario vocalista de Deep Purple, ha generado preocupación entre sus seguidores después de que el músico británico, de 81 años, fuera hospitalizado de emergencia en Alemania.
Tras varios días de incertidumbre, el cantante decidió pronunciarse públicamente y confirmó que enfrenta un problema médico que le impide continuar con sus compromisos profesionales.
A través de un comunicado, Gillan explicó que esperaba recibir autorización médica para terminar la gira que realizaba con la agrupación, pero los especialistas le advirtieron que hacerlo podría representar un peligro importante para su salud.
La situación obligó a Deep Purple a posponer todas las presentaciones restantes de su recorrido por Europa y Reino Unido, una decisión que tomó por sorpresa a miles de seguidores.
¿Qué le pasó a Ian Gillan?
El problema de salud del cantante se presentó mientras se encontraba en Leipzig, Alemania, donde Deep Purple tenía programado un concierto el sábado 31 de octubre.
La agrupación informó inicialmente que su vocalista había sufrido una emergencia médica y que necesitaba atención hospitalaria.
Debido a esta situación, los integrantes anunciaron que no podrían presentarse en la QI Arena de Leipzig ni en el Sporthalle de Hamburgo, donde tenían previsto actuar el domingo 1 de noviembre.
En ese momento, la banda no ofreció mayores detalles sobre la condición del músico, lo que provocó numerosas muestras de preocupación entre sus seguidores.
Posteriormente, Gillan confirmó que había experimentado un problema médico que requirió atención urgente en el hospital.
Hasta ahora, el cantante no ha revelado el diagnóstico específico ni la naturaleza de la complicación que motivó su hospitalización.
Tampoco se ha comunicado públicamente una fecha para su regreso a los escenarios.
"Hay riesgos muy graves": el mensaje del cantante
En su comunicado, Ian Gillan agradeció las numerosas muestras de cariño recibidas después de que se conociera su hospitalización.
El intérprete explicó que su intención inicial era recuperarse lo suficiente para continuar con los conciertos programados.
Sin embargo, las recomendaciones de su equipo médico lo llevaron a reconsiderar esa posibilidad.
"Tenía la esperanza de recibir el visto bueno para aguantar hasta el final de la gira, pero hay riesgos muy graves implicados si lo hago", expresó el cantante.
Gillan añadió que la decisión de suspender temporalmente las presentaciones fue tomada junto con sus médicos y representantes.
"Como resultado, y por consejo de mi equipo médico y de la dirección, hemos tomado la decisión de posponer el resto de la gira europea y del Reino Unido hasta nuevo aviso", explicó.
El artista también lamentó los inconvenientes ocasionados a los seguidores que habían adquirido entradas y organizado viajes para asistir a los conciertos.
A pesar de la preocupación por su salud, el músico mantuvo un tono cercano y agradecido hacia quienes le enviaron mensajes de apoyo.
Deep Purple pospone su gira por Europa y Reino Unido
La hospitalización de Ian Gillan provocó cambios importantes en la agenda de Deep Purple.
Después de suspender las presentaciones del 31 de octubre en Leipzig y del 1 de noviembre en Hamburgo, la banda confirmó que tampoco podría cumplir con las fechas restantes de su gira europea y británica.
La gira debía continuar por diferentes ciudades de Alemania y otros países europeos, antes de llegar a Reino Unido.
Por el momento, la agrupación no ha anunciado las nuevas fechas de estos espectáculos.
La organización trabaja en la reprogramación de las presentaciones, mientras los seguidores deberán permanecer atentos a los canales oficiales para conocer las actualizaciones.
¿Qué pasará con los conciertos en Latinoamérica?
La situación de Ian Gillan también ha generado incertidumbre entre los seguidores latinoamericanos de Deep Purple.
La banda tiene anunciadas presentaciones durante diciembre de 2026 en países como Brasil, Chile, Argentina y México, como parte de su gira mundial SPLAT!
Sin embargo, el comunicado del cantante se refiere específicamente a la suspensión de los conciertos restantes en Europa y Reino Unido.
Hasta el momento de ese anuncio, no se había confirmado oficialmente la cancelación o reprogramación de las fechas latinoamericanas.
Cualquier modificación dependerá de la evolución médica del cantante y de las recomendaciones de los especialistas.