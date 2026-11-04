 Hombre denunciado por orinar en concierto de Ryan Castro
Farándula

Denuncian a hombre por hacer sus necesidades fisiológicas durante concierto de Ryan Castro

Un asistente al evento que, sin ningún pudor, decidió hacer sus necesidades sanitarias en una de las gradas, pese a que habían otras personas cerca.

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Ryan Castro, Instagram
Ryan Castro / FOTO: Instagram
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Durante el concierto de Ryan Castro el pasado 31 de octubre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, un hecho insólito llamó la atención de los asistentes.

Un hombre fue grabado mientras realizaba sus necesidades fisiológicas en las gradas, frente a decenas de personas que presenciaban el espectáculo.

El episodio quedó registrado en video y rápidamente se difundió en redes sociales, donde generó críticas y comentarios de repudio.

La persona, vestida con sudadera y gorra negras, aprovechó que las personas que estaban a su lado le estaban dando la espalda, para orinar en el sector de sillas, situación que ha generado gran rechazo entre los usuarios de internet.

Sobre el incidente, el medio de comunicación Pasa en Bogotá publicó la denuncia acompañada de un video que muestra al hombre de pie en la zona de graderías mientras orina sin importar la presencia de otros, incluyendo mujeres y niños.

El concierto, que reunió a más de 53.000 personas en el escenario capitalino en un formato 360°, marcó un momento especial para el artista antioqueño, quien recordó su fuerte vínculo con Bogotá.

Ryan Castro mencionó que antes de ser reconocido en la industria musical llegó a cantar en buses y vivió en el sector de La Candelaria, además de participar en espacios de dancehall y reggae cuando aún no tenía temas publicados.

Las reacciones

De acuerdo con el medio de comunicación, tras terminar el acto, el sujeto continuó disfrutando del concierto como si nada hubiera ocurrido. En las redes sociales los usuarios opinaron con mensajes como:

  • "¿Qué esperaban? Es un concierto del tipo más ñero posible"
  • "Un ñero, en un concierto de reguetón, haciendo vulgaridades y cochinadas"
  • "Definitivamente la plaga entre más días, es más detestable, así les ponga un baño limpio con su dotación de papel y toallas, no tienen la mínima cultura de aseo y respeto". Los comentarios repudiaron la falta de respeto y cultura ciudadana.

En paralelo al caso, la empresa Sencia, administradora del estadio El Campín, entregó un balance sobre el estado del césped tras el masivo evento.

Detalló mediante un reporte técnico en redes sociales que no se registraron afectaciones generalizadas en la grama, aunque se reportaron algunas marcas superficiales y zonas con decoloración, asociadas a la cobertura temporal utilizada y a la menor exposición a la luz natural durante el espectáculo.

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