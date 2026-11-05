Conflicto entre Paulina Rubio y Thalía: Revelamos la verdad

La rivalidad entre Paulina Rubio y Thalía marcó una etapa clave en la historia del pop mexicano, pero antes de que el conflicto acaparara la atención pública, ambas compartieron una sólida amistad durante su juventud en los inicios de sus carreras.
En ese entonces, solían acompañarse en momentos importantes, pero tras una pelea en el escenario su relación cambió para siempre.
En una entrevista reciente con Yordi Rosado, Paulina Rubio habló abiertamente sobre aquel día que quedó en la memoria de quienes siguieron su paso por Timbiriche.
Ella confesó que ni siquiera recuerda el motivo exacto de la pelea, aunque reconoce que ocurrió en Ciudad Guzmán y que fue detonada por una situación trivial durante la canción "Acelerar", en la que también estaba presente Alex Syntek.
"Sinceramente, Thalía y yo nos íbamos a pelear por eso o por otra razón: ¡Por cualquier cosa! Entonces creo que eso fue el detonador, pero nosotras ya traíamos cosas atoradas, ¿No?", confesó la artista al analizar la rivalidad.
Pese a los altercados públicos que protagonizaron en el pasado, la Chica Dorada enfatizó que antes de la enemistad existió un lazo sincero de complicidad, el cual se vio afectado tanto por factores externos como por celos.
"Thalía sí fue mi amiga mucho tiempo, y su mamá no la dejaba ser mi amiga, porque decía que Thalía no podía tener amigas guapas que no le envidiaran. Y yo nunca quise tener ni al novio de Thalía, ni... ni María la del barrio, ni nada. Era mi amiga", rememoró Rubio.
La verdad sale a la luz
Al profundizar en las causas reales de la fricción, Paulina Rubio descartó que se tratara de una disputa de egos por protagonismo escénico, apuntando directamente a dinámicas amorosas cruzadas entre los integrantes de la banda mexicana.
"Nosotros traíamos cosas atoradas, pero no era de quién era más importante, no, no, no. Tenía mucho que ver con los novios, con... con besar a todos los del grupo o no, y con tener al novio y besar al otro. Entonces yo como que... yo que era la original, no me gustaba", concluyó entre risas.
Thalía confirmó la existencia de la pelea durante una entrevista con Verónica Castro en el programa La Movida, transmitido en la década de los noventa.
La cantante explicó que su relación con Paulina Rubio se había deteriorado por pequeños desacuerdos que terminaron acumulándose con el tiempo.
"Cositas y cositas, el micrófono me lo quitaba, y yo a ella", recordó Thalía.