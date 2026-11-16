La lujosa corona de Miss Universo 2026 con 3,150 diamantes

Miss Universo ha desvelado la deslumbrante pieza central de su próxima edición de diamante: la nueva corona, bautizada como "El Resplandor del Legado Eterno".
Esta joya conmemora los 75 años de trayectoria del prestigioso certamen internacional de belleza, a pocos días de la gran final que coronará a la nueva soberana mundial en Puerto Rico.
Diseñada por el renombrado joyero George Wittels en colaboración con la distinguida casa parisina Maison d'OR, la corona es una verdadera obra maestra de orfebrería.
Fue elaborada en oro blanco de 18 quilates y adornada con un total de 3.150 diamantes de talla brillante, creando un diseño que irradia luz y sofisticación. Su concepción simboliza la evolución, el empoderamiento y el recorrido de la organización a lo largo de siete décadas y media de historia.
Ronald Day, CEO de la Organización Miss Universo, destacó durante la presentación que la joya no solo es un objeto de gran valor material, sino que busca honrar tanto el legado histórico como el impacto global de las mujeres que han tenido el privilegio de llevar este título.
La corona es un emblema de la influencia y la responsabilidad que conlleva ser la embajadora de la belleza universal.
La flamante corona "El Resplandor del Legado Eterno" será entregada a la ganadora de la noche final, que se celebrará el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico. La nueva soberana sucederá a la actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, y será la primera en portar esta significativa pieza que marca una nueva era para el certamen.
Un tributo a la historia y el futuro
El elemento más significativo de la corona reside en la disposición de sus tres diamantes principales, estratégicamente ubicados para representar el pasado, el presente y el futuro del concurso.
El diamante situado a la izquierda rinde un emotivo tributo a todas las mujeres que, durante 75 años, abrieron caminos y dejaron una huella imborrable en la historia del certamen, marcando una pauta para las generaciones venideras.
Por otro lado, el diamante de la derecha celebra a las reinas contemporáneas, aquellas que con su liderazgo e influencia transforman activamente sus comunidades y el mundo. Estas mujeres encarnan el espíritu actual de Miss Universo, demostrando que la belleza es una plataforma para el cambio social positivo.
En el centro de la corona, justo debajo de la icónica estrella que distingue a la organización, se encuentra el diamante de mayor predominio.
Esta gema central simboliza el porvenir y a las nuevas generaciones de mujeres que continuarán escribiendo la rica historia de Miss Universo, proyectando el certamen hacia el futuro. Además, en la parte posterior de la joya, se incorporó discretamente el número 75, un guiño directo a su aniversario de diamante.