Internacionales

Honduras: Denuncian plan para asesinar a expresidente Zelaya e impedir elecciones

El fiscal general de Honduras afirmó que se tienen pruebas "técnicas, científicas y documentales" sobre el presunto plan contra el exgobernante.

Xiomara Castro y Manuel Zelaya, Instagram
Xiomara Castro y Manuel Zelaya / FOTO: Instagram

El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, denunció este jueves un supuesto plan para asesinar al expresidente Manuel Zelaya, derrocado en el 2009, e impedir las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

En una declaración a periodistas, en la que no permitió preguntas, el fiscal afirmó que se tienen pruebas "técnicas, científicas y documentales" sobre el presunto plan contra el exgobernante, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009, e impedir las elecciones y provocar la salida anticipada de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien cesará en el cargo el 27 de enero de 2026. El expresidente Zelaya es esposo y principal asesor de la mandataria hondureña.

El fiscal general agregó que las investigaciones han permitido la detención de tres hombres, identificados como Arcadio López Estrada, Perfecto Jesús Enamorado Paz y Antonio David Katan Rivera.

Los detenidos, según dijo el fiscal general, serán acusados por los delitos de terrorismo y tentativa de asesinato, y las pruebas del presunto plan para matar a Zelaya y desestabilizar el país saboteando el proceso de las elecciones ya fueron presentadas ante los juzgados del crimen organizado.

Elecciones "limpias y democráticas"

El fiscal general subrayó que la sociedad hondureña "debe tener la confianza de que este Ministerio Público (Fiscalía) cumplirá con su deber, para que en este país se celebren elecciones limpias y democráticas".

Estamos decididos a combatir la criminalidad común y organizada y recuperar la confianza de la población.

Johel Zelaya, fiscal general de Honduras

El fiscal también reprodujo un audio, al parecer de una comunicación telefónica entre dos hombres, quienes con lenguaje soez se refieren al expresidente Zeyala, de quien además dicen que debió ser asesinado tras el golpe de Estado de 2009.

También se refieren a una paralización del país, con lo que se alteraría el proceso electoral en marcha en Honduras.

*Con información de EFE

