 Maduro despliega milicianos tras anuncio de recompensa de EE. UU.
Maduro despliega 4.5 millones de milicianos tras anuncio de recompensa de EE. UU.

El mandatario venezolano indicó que esto forma parte de un "plan de paz", por lo que hizo un llamado a las milicias a estar "preparadas, activadas y armadas".

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, EFE
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela / FOTO: EFE

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos, componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en todo el país, luego de que el Gobierno de EE. UU. aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.

"Esta semana voy activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones milicianos en todo el territorio nacional", dijo Maduro en un acto televisado.

El mandatario venezolano indicó que esto forma parte de un "plan de paz", por lo que hizo un llamado a las milicias a estar "preparadas, activadas y armadas".

"El plan de paz, que es desplegar toda la capacidad miliciana en el territorio y por sectores, establecer la capacidad de la milicia nacional bolivariana en todos los territorios del país", añadió Maduro, sin precisar en qué zonas del país estarán los milicianos.

Despliegue de fuerzas estadounidenses

EE. UU. comenzó a desplegar a 4 mil agentes (principalmente infantes de Marina) en las aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico, además que reforzó su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles.

La información fue desvelada primero por la cadena CNN el viernes, que citó a dos fuentes de la defensa estadounidense, y luego corroborada por otros medios locales.

Tras este anuncio, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que las autoridades también están desplegadas en las aguas del país suramericano.

El pasado miércoles, la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, destacó en una entrevista con la cadena Fox la confiscación de 700 millones de dólares en bienes que vinculó con Maduro, a quien acusa de narcotráfico.

Maduro fue acusado de narcotráfico y terrorismo por EE. UU. durante el primer mandato del presidente Donald Trump. En concreto, Washington asegura que el Cartel de los Soles está liderado por el mandatario y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano, una acusación que rechaza el chavismo.

*Con información de EFE

