 Huracán Erin se debilita a categoría 2
Huracán Erin se debilitó a categoría 2 pero amenaza EE.UU. y Canadá

Pese a debilitarse, el NHC recordó que Erin "es un huracán grande", pues sus fuertes vientos se extienden hacia fuera de su núcleo, en un radio de hasta 80 millas o 130 kilómetros.

Huracán Erin en el Atlántico, EFE
Huracán Erin en el Atlántico / FOTO: EFE

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió que el huracán Erin se debilitó la noche del martes a categoría 2, pero la alerta se extendió porque su oleaje y corrientes "amenazan la vida" en "gran parte" de la costa este de EE. UU., Bermuda y el Atlántico de Canadá.

Según el reporte del NHC, el huracán Erin, el primero de la temporada del Atlántico, estaba a 615 millas o 990 kilómetros al este de Cabo Hatteras en Carolina del Norte, por lo que se extendió la zona de vigilancia desde Carolina del Norte hasta Virginia.

El huracán presenta vientos máximos sostenidos de 105 millas por hora o 165 kilómetros por hora, con un desplazamiento hacia el nor-noroeste de 10 millas por hora o 17 kilómetros por hora.

Pese a debilitarse, el organismo estadounidense recordó que Erin "es un huracán grande", pues sus fuertes vientos se extienden hacia fuera de su núcleo, en un radio de hasta 80 millas o 130 kilómetros.

Advertencias por paso de Erin

Aunque no se prevé que toque tierra, el reporte advierte a partir de este miércoles de posibles inundaciones por marejada ciclónica y condiciones de tormenta tropical en los bancos exteriores de Carolina del Norte, donde habrá "olas grandes, erosión y desbordamiento significativos de la playa", y algunas carreteras serían intransitables.

El NHC también recomendó a los habitantes monitorear la situación a lo largo de las costas del Atlántico Medio y el sur de la región de Nueva Inglaterra, porque "los vientos fuertes son posibles el jueves y el viernes".

"En la trayectoria del pronóstico, el centro de Erin pasará al este de las Bahamas esta noche, y luego se moverá sobre el Atlántico occidental entre la costa este de EE. UU. y las Bermudas el miércoles y el jueves", precisó el aviso.

Ante el panorama, la ciudad de Nueva York decretó el cierre de sus playas en los próximos dos días, miércoles y jueves, cuando más se sentirá el impacto del Erin.

Erin surgió como tormenta la semana pasada cerca de Cabo Verde en África, donde dejó siete muertos, y se convirtió en huracán el viernes, tras la formación en el Atlántico de los ciclones Andrea, Barry, Dexter y Chantal, que fue el primero en tocar tierra este año en EE.UU., donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en inglés) mantuvo la semana pasada su previsión de una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

*Con información de EFE

