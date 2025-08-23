 Decretan tres días de luto tras atentados en Colombia
Internacionales

Decretan tres días de luto tras atentados en Colombia

Un doble ataque en Colombia deja 13 policías y seis civiles muertos.

Compartir:
Fotografía de archivo del alcalde de Cali, Alejandro Eder, EFE/ Ernesto Guzmán
Fotografía de archivo del alcalde de Cali, Alejandro Eder / FOTO: EFE/ Ernesto Guzmán

El alcalde de la ciudad colombiana de Cali, Alejandro Eder, decretó el viernes tres días de duelo por el atentado que dejó siete civiles muertos y más de setenta heridos, y anunció una operación para reforzar con más efectivos el territorio, que permanece militarizado desde el jueves.

Debido a este acto terrorista, en Cali se decretarán tres días de duelo, se mantendrá la militarización de la ciudad, se implementará la 'Operación Sultana' que permitirá traer mas efectivos a la ciudad y se realizará una gran velatón (homenaje) el domingo 24 de agosto", informó la Alcaldía en un comunicado.

Eder encabezó este mañana un consejo de seguridad en la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y otras autoridades.

Frente a esa base explotó el jueves el camión bomba.

La instalación militar queda en un punto de la Carrera Octava, una de las avenidas más transitadas y comerciales de Cali, principal ciudad del suroeste colombiano.

Muertos y heridos en Cali 

De acuerdo con el último balance oficial, el atentado dejó siete víctimas mortales, todas civiles, y 79 heridos, de los cuales 37 ya fueron dados de alta y tres permanecen en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

El ataque, que también afectó a más de 90 viviendas, fue atribuido al Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de la antigua guerrilla de las FARC.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó la detención de dos sospechosos del atentado.

Además del atentado en Cali, Colombia fue sacudida ayer por otro ataque en una zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), donde 13 policías antinarcóticos murieron y cuatro quedaron heridos al ser impactado el helicóptero en que se transportaban para una operación de erradicación de cultivos ilícitos.

Atentados en Colombia

Colombia sufrió el jueves dos brutales atentados contra un helicóptero de la Policía y una base aérea que dejaron al menos 19 muertos y decenas de heridos, y que vuelven a sumir al país en la desesperanza y el terror que no terminan de desaparecer. El presidente Gustavo Petro culpó a "la Junta del Narcotráfico" de los ataques.

En Cali estalló un coche bomba a las 14:50 horas (21:50 en España), frente a la Base Aérea Marcos Fide Suárez. Mató a seis civiles que se desplazaban en moto y dejó heridas a otras 70 personas. Las instalaciones castrenses no sufrieron daños y un grupo de testigos pudo detener a dos individuos a los que acusaron de ir en el vehículo que explotó.

Horas antes, en el departamento de Antioquia murieron 13 policías que viajaban a bordo de un Black Hawk HU60 cuando fueron atacados por la guerrilla. La principal hipótesis apunta a que el Frente 36 de las Farc-Ep, que manda en la zona, derribó al aparato de la Dirección de Antinarcóticos con un dron, cuando sobrevolaba la vereda Los Toros del municipio de Amalfi. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, explicó que los uniformados brindaban seguridad a las unidades que erradican sembradíos cocaleros en el terreno.

En Portada

Ministro de Gobernación confirma liberación de rehenes en cárcelest
Nacionales

Ministro de Gobernación confirma liberación de rehenes en cárceles

07:13 AM, Ago 23
Arévalo se reúne con delegación de OIT que visitó Guatemalat
Nacionales

Arévalo se reúne con delegación de OIT que visitó Guatemala

08:44 AM, Ago 23
¿Personaje de Meryl Streep muere en El diablo viste a la moda 2? Detalle despierta rumores t
Farándula

¿Personaje de Meryl Streep muere en "El diablo viste a la moda 2"? Detalle despierta rumores

03:36 PM, Ago 22
Se le escapa la Supercopa de Arabia al Al Nassr de Cristiano Ronaldot
Deportes

Se le escapa la Supercopa de Arabia al Al Nassr de Cristiano Ronaldo

08:33 AM, Ago 23

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Futbol GuatemaltecoLiga NacionalSeguridadDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos