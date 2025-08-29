 Revelan plan para atentar contra el papa Francisco en 2024
Internacionales

Revelan plan del Estado Islámico para atentar contra el papa Francisco en 2024

El ataque presuntamente iba a llevarse a cabo durante su visita del pontífice argentino a Trieste, en el norte de Italia.

Papa Francisco saluda en El Vaticano, Red social X
Papa Francisco saluda en El Vaticano / FOTO: Red social X

Una célula turca vinculada al grupo terrorista Estado Islámico (EI) planeó presuntamente un atentado contra el papa Francisco que iba a llevarse a cabo durante su visita a Trieste, en el norte de Italia, el 7 julio de 2024, según publicó en exclusiva este viernes el diario local 'Il Piccolo'.

La investigación de la Fiscalía de Trieste, en colaboración con los servicios de inteligencia italianos y la Interpol, llevó a la detención, en Países Bajos, de un ciudadano turco, posteriormente extraditado a Italia.

Las pesquisas se iniciaron después de que el día anterior a la llegada del papa Francisco, fallecido el pasado 21 de abril, se encontrase una maleta con una pistola automática, un cargador y 14 cartuchos, que había sido abandonada en el bar de la estación de Trieste y que probablemente estaba destinada a ser recogida por otra persona.

Foto embed
Papa Francisco - Instagram

Investigación en curso

A consecuencia de las investigaciones, fue detenido Hasan Uzun , ciudadano turco de 46 años sospechoso de tener vínculos con el Estado Islámico y que actualmente se encuentra recluido en régimen de aislamiento en la prisión de Coroneo, en Trieste, añade el diario.

Según explica al medio Lucrezia Chermaz, la abogada de Uzun, los cargos que se le imputan son "de conspiración para portar y poseer un arma común, pero la investigación sigue su curso".

Las imágenes de una cámara de vigilancia captaron a Uzun dejando su maleta en el bar y deambulando por la estación, antes de comprar una nueva tarjeta telefónica italiana con efectivo y destruir la anterior. Después partió de Trieste en tren con destino a Milán y desde allí, continuó hasta Suiza, donde fue devuelto en la frontera porque su documentación no era válido. Un hombre con camisa azul claro fue grabado por cámaras de seguridad acompañándolo durante estos viajes.

Una nota confidencial de los servicios de seguridad, añade el diario, confirmó la hipótesis de un posible atentado planificado contra el papa Francisco y atribuido a un grupo radical turco afiliado al EI, aunque la investigación, aún en curso, busca identificar a posibles cómplices y verificar la existencia de una red terrorista que opera en territorio europeo.

*Con información de EFE

