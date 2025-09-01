 Tiroteos en Chicago: Siete muertos y más de 40 heridos
Internacionales

Tiroteos en Chicago: Siete muertos y más de 40 heridos

Estas cifras se producen cuando la Administración Trump ha amenazado con desplegar la Guardia Nacional en la ciudad.

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos | pixabay.com
Sirena de patrulla / FOTO:

Al menos siete personas murieron y otras 47 resultaron heridas en diferentes tiroteos ocurridos el pasado fin de semana en Chicago, EE. UU., en un momento en que la Administración de Donald Trump ha expresado su deseo de militarizar la ciudad para reducir el crimen, pese al rechazo de las autoridades locales.

Cifras reveladas por el Departamento de Policía de Chicago revelan que siete personas murieron en los dos últimos días en tiroteos, a los que se sumaron 47 heridos.

Un balance de víctimas tan elevado es frecuente en Chicago, una ciudad con una alta tasa de criminalidad que la semana del 18 al 24 de agosto registró 43 tiroteos y el asesinato de nueve personas.

Sin embargo, estas cifras se producen cuando la Administración Trump ha amenazado con desplegar próximamente la Guardia Nacional en la ciudad.

Foto embed
Policía de Washington - EFE

Chicago rechaza militarización

La posible militarización ha recibido fuertes críticas por parte del alcalde, Brandon Johnson, y del gobernador del estado de Illinois, J.B. Pritzker, ambos demócratas, que cuestionan que el despliegue forma parte del plan de Trump para arrestar a migrantes indocumentados y deportarlos.

El alcalde firmó la semana pasada una orden ejecutiva que impedía a los funcionarios locales colaborar con el Gobierno federal, en caso de que el despliegue se hiciera efectivo.

Además, durante las protestas por el Día del Trabajo, que se celebra este 1 de septiembre en EE. UU., miles de personas salieron a las calles de Chicago con pancartas contra la medida de Trump, pidiéndole que no siguiera con sus planes.

No obstante, Trump aprovechó las cifras de violencia en Chicago y aseguró, en su plataforma Truth Social, que "el crimen está totalmente fuera de control".

Las amenazas de Trump ya son una realidad en Washington D.C., donde ordenó recientemente el despliegue de tropas para combatir la inseguridad, también pese al rechazo de la alcaldesa demócrata.

El despliegue en la capital sucedió al de miles de efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles, California, ciudad y estado de amplio arraigo demócrata, y en el marco de unas protestas contra las redadas migratorias en junio pasado.  

*Con información de EFE

En Portada

CC admite apelación de FECI y revoca amparo otorgado a Zamorat
Nacionales

CC admite apelación de FECI y revoca amparo otorgado a Zamora

02:38 PM, Sep 01
Grupo de Guatemala abre la fase final de la eliminatoria mundialista t
Deportes

Grupo de Guatemala abre la fase final de la eliminatoria mundialista

12:47 PM, Sep 01
Acto cívico y encendido del fuego patrio: Inicio del mes de la Independenciat
Nacionales

Acto cívico y encendido del fuego patrio: Inicio del mes de la Independencia

02:21 PM, Sep 01
Estrenos de la semana: El Conjuro 4 lidera una cartelera que promete sorprendert
Farándula

Estrenos de la semana: El Conjuro 4 lidera una cartelera que promete sorprender

02:26 PM, Sep 01

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoEE.UU.Copa CentroamericanaSeguridadLiga NacionalSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos