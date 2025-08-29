 Despliegan mil policías al Bronx por ola de tiroteos
Internacionales

Nueva York: Despliegan mil policías al Bronx ante ola de tiroteos

"Voy a ver si puedo convencer a algunos de los pandilleros para que vengan y se sienten (a conversar)", dijo el alcalde de Nueva York.

Compartir:
Policía de Nueva York, Red social X
Policía de Nueva York / FOTO: Red social X

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ordenó el despliegue de mil policías en el Bronx, que se suman a los que ya trabajan en este condado, para enfrentar una ola de tiroteos que han dejado muertos y heridos.

"Mil agentes suplementarios se están desplegando aquí para controlar los puntos críticos y las zonas donde se requiere vigilancia", dijo el alcalde, que también quiere enviar mediadores profesionales como parte de la iniciativa que está realizando para enfrentar la situación. "Vamos a poner en marcha un plan de movilización completo", aseguró.

Adams acudió al miércoles al Haffen Park, en el Bronx, donde el pasado 23 de agosto cinco personas resultaron heridas en un tiroteo entre pandillas ocurrido durante un partido de baloncesto en el que un hombre de 32 años, que asistía al partido, resultó muerto y cuatro más heridos. Adams estuvo acompañado de miembros de la policía, políticos del barrio, y miembros de la fiscalía.

"Voy a ver si puedo convencer a algunos de los pandilleros para que vengan y se sienten (a conversar). Podría ser en Gracie Mansion (residencia oficial del alcalde), o aquí. Necesitamos sentarnos y participar en la conversación", afirmó Adams. "Necesitan comprender las consecuencias de sus acciones", sostuvo.

Busca reunión con pandilleros

El alcalde dijo, además, que espera poder reunirse con los pandilleros en los próximos días y recordó que sostuvo este tipo de encuentro cuando fue presidente del condado de Brooklyn, por lo que "puede hacerlo también como alcalde".

Adams destacó durante su mensaje que los agresores armados son cada vez más jóvenes, y también las víctimas de los tiroteos.

"Cuando las balas vuelan por disputas entre pandillas, no se detiene a decir: 'Bueno, este no es un pandillero rival', o 'este es un pandillero rival'. Acaban con la vida de un inocente", dijo durante un mensaje en el parque.

Los datos de la policía muestran que hasta el pasado 23 de agosto, 215 personas han resultado heridas por tiroteos en este condado en lo que va de año, un 23,5 % menos con respecto al mismo periodo del año pasado.

La ola de tiroteos llevó a que el veterano exlegislador de el Bronx y presidente de la Asociación de Ministros Hispanos, el reverendo Rubén Díaz, pidiera, a través de su cuenta de X, que se enviara la Guardia Nacional a este condado, de mayoría latina, como ha hecho el presidente Donald Trump en Washington.

Trump envió tropas militares a Washington DC, anunció que hará lo mismo con Chicago y advirtió a Nueva York que podría también dar ese paso en la Gran Manzana.

*Con información de EFE

En Portada

Implicados en motín en las Gaviotas enfrentarán proceso penalt
Nacionales

Implicados en motín en "las Gaviotas" enfrentarán proceso penal

11:27 AM, Ago 29
Histórica séptima etapa de la Vuelta a España para Sergio Chumil t
Deportes

Histórica séptima etapa de la Vuelta a España para Sergio Chumil

10:15 AM, Ago 29
Exlíder indígena es enviado a Mariscal Zavalat
Nacionales

Exlíder indígena es enviado a Mariscal Zavala

10:54 AM, Ago 29
Captan en video violento asalto a mujer a plena luz del día en zona 1t
Nacionales

Captan en video violento asalto a mujer a plena luz del día en zona 1

06:23 AM, Ago 29

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadCopa CentroamericanaEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos