Estudiante desaparecida tras explosión en Iztapalapa

Después de la explosión de una pipa de gas LP que volcó y estalló el 10 de septiembre bajo el Puente de La Concordia, en la calzada Ignacio Zaragoza, alcaldía Iztapalapa, familiares intentan localizar a Ana Daniela Barragán Ramírez, de 19 años, estudiante de Ingeniería en Alimentos en la UNAM, quien no aparece en los reportes oficiales de personas hospitalizadas.
El hallazgo que dio una señal de esperanza ocurrió entre los escombros: su celular, seriamente dañado por el fuego, seguía sonando. Aunque la pantalla sufrió quemaduras evidentes, el aparato permitió llamadas entrantes, una de ellas familiares de la joven. El dispositivo estaba dentro de su mochila, junto con credencial de la universidad, cuadernos, maquillaje y cartera. Esto permitió que un agente de Protección Civil, identificado como Francisco Bucio, se comunicara con la familia.
"El teléfono está medio quemado, pero al menos se pudo contestar", le dijo al padre.
La familia reconoce que hay una fotografía que circula en medios de comunicación donde aparece una joven siendo auxiliada sobre una sábana y afirman que sí se trata de Ana Daniela. Sin embargo, insisten en que no se sabe aún quiénes la trasladaron ni hacia qué hospital.
Por el momento autoridades se encuentran investigando el paradero de la joven y familiares solicitando ayuda en redes sociales para poder encontrarla.
Contexto del accidente
Según los primeros reportes oficiales, la unidad volcó transportando aproximadamente 49 mil litros de gas LP; el vuelco provocó una fuga que desencadenó una explosión masiva con fuego, onda expansiva, estruendo y destrucción alrededor.
El saldo preliminar tras la deflagración es de al menos 6 personas fallecidas, unos 70 lesionados — de los cuales muchos responden a quemaduras de segundo y tercer grado — y múltiples vehículos afectados.
Preocupaciones de los familiares y situación actual
Los seres queridos de Ana Daniela Barragán han recorrido hospitales en la Ciudad de México, como el Rubén Leñero, ISSSTE Zaragoza, el hospital Morelos, entre otros, pero hasta el momento no han obtenido confirmación de su ubicación ni estado de salud.
Demandan que las autoridades transparenten la lista de trasladados, revisen las grabaciones de los servicios de emergencia y comprueben las fotografías que circulan, pues aunque reconocen la imagen de la joven siendo auxiliada, señalan que no saben con certeza quién la auxiliaba ni dónde la llevaron.
La explosión de la pipa en Iztapalapa se ha convertido en una tragedia que mezcla desastre, incertidumbre y dolor para cientos de afectados.
