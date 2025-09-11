 Estudiante desaparecida tras explosión en Iztapalapa
Internacionales

VIDEO. Estudiante de la UNAM sigue sin ser localizada tras explosión de pipa en Iztapalapa, autoridades encuentran teléfono

Una joven estudiante sigue desaparecida tras explosión de pipa. Autoridades encontraron su celular sonando, era su familia.

Compartir:
Estudiante de la UNAM sigue sin ser localizada tras explosión de pipa en Iztapalapa, Redes sociales
Estudiante de la UNAM sigue sin ser localizada tras explosión de pipa en Iztapalapa / FOTO: Redes sociales

Después de la explosión de una pipa de gas LP que volcó y estalló el 10 de septiembre bajo el Puente de La Concordia, en la calzada Ignacio Zaragoza, alcaldía Iztapalapa, familiares intentan localizar a Ana Daniela Barragán Ramírez, de 19 años, estudiante de Ingeniería en Alimentos en la UNAM, quien no aparece en los reportes oficiales de personas hospitalizadas.

El hallazgo que dio una señal de esperanza ocurrió entre los escombros: su celular, seriamente dañado por el fuego, seguía sonando. Aunque la pantalla sufrió quemaduras evidentes, el aparato permitió llamadas entrantes, una de ellas familiares de la joven. El dispositivo estaba dentro de su mochila, junto con credencial de la universidad, cuadernos, maquillaje y cartera. Esto permitió que un agente de Protección Civil, identificado como Francisco Bucio, se comunicara con la familia.

"El teléfono está medio quemado, pero al menos se pudo contestar", le dijo al padre.

La familia reconoce que hay una fotografía que circula en medios de comunicación donde aparece una joven siendo auxiliada sobre una sábana y afirman que sí se trata de Ana Daniela. Sin embargo, insisten en que no se sabe aún quiénes la trasladaron ni hacia qué hospital.

Por el momento autoridades se encuentran investigando el paradero de la joven y familiares solicitando ayuda en redes sociales para poder encontrarla.

Contexto del accidente

Según los primeros reportes oficiales, la unidad volcó transportando aproximadamente 49 mil litros de gas LP; el vuelco provocó una fuga que desencadenó una explosión masiva con fuego, onda expansiva, estruendo y destrucción alrededor.

El saldo preliminar tras la deflagración es de al menos 6 personas fallecidas, unos 70 lesionados — de los cuales muchos responden a quemaduras de segundo y tercer grado — y múltiples vehículos afectados.

Preocupaciones de los familiares y situación actual

Los seres queridos de Ana Daniela Barragán han recorrido hospitales en la Ciudad de México, como el Rubén Leñero, ISSSTE Zaragoza, el hospital Morelos, entre otros, pero hasta el momento no han obtenido confirmación de su ubicación ni estado de salud.

Demandan que las autoridades transparenten la lista de trasladados, revisen las grabaciones de los servicios de emergencia y comprueben las fotografías que circulan, pues aunque reconocen la imagen de la joven siendo auxiliada, señalan que no saben con certeza quién la auxiliaba ni dónde la llevaron.

La explosión de la pipa en Iztapalapa se ha convertido en una tragedia que mezcla desastre, incertidumbre y dolor para cientos de afectados.

Mira también:

@emisorasunidas897

MP emprenderá acciones por dos delitos en contra de la mujer denunciante por supuesta desaparición de bebé en IGSS de Escuintla. . . #Escuintla #IGSS #RecienNacido #Desaparicion

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchast
Nacionales

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchas

11:39 AM, Sep 11
Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España t
Deportes

Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España

11:17 AM, Sep 11
Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independenciat
Nacionales

Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independencia

10:58 AM, Sep 11
Video revela modus operandi de robacasas en zona 11 t
Nacionales

Video revela modus operandi de robacasas en zona 11

08:52 AM, Sep 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesSeguridadSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos