FBI revela nuevo video del presunto asesino de Charlie Kirk

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) divulgó un nuevo video que muestra al presunto responsable del asesinato de Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, huyendo de la escena minutos después del ataque ocurrido en la Universidad del Valle de Utah (UVU).
El metraje, de casi dos minutos de duración, revela a un hombre vestido completamente de negro corriendo sobre el techo de uno de los edificios de la universidad. Según la marca de tiempo, el escape ocurrió alrededor de las 12:20 horas del miércoles 10 de septiembre. El individuo descendió de forma precipitada, cayó sobre el césped detrás de la estructura y atravesó a toda prisa un estacionamiento cercano hasta desaparecer en una calle adyacente.
Otras imágenes del supuesto asesino de Charlie Kirk
El FBI indicó que el sospechoso coincide con la descripción proporcionada por los investigadores del caso. Los agentes aseguraron que con la difusión del video se obtuvo la colaboración ciudadana para dar con su paradero.
En la presunta guarida del francotirador, los investigadores hallaron huellas de calzado, marcas de antebrazo y palmas, además de municiones. El arma utilizada en el ataque fue localizada posteriormente en una zona boscosa cercana a la universidad.
El mismo día en que se liberó el video, la oficina del FBI en Salt Lake City compartió fotografías de una persona de interés. Las imágenes muestran a un hombre caucásico, con gorra y lentes oscuros, vestido con una camiseta negra de manga larga que lleva el estampado de un águila calva sobre la bandera estadounidense y la frase "Land of the free. Home of the brave".
Capturan a sospechoso
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes en una entrevista televisiva que el sospechoso fue detenido tras entregarse con ayuda de familiares cercanos. "Creo, con un alto grado de certeza, lo tenemos bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo", declaró el mandatario.
El FBI habilitó la línea "1-800-CALL-FBI" y el sitio web fbi.gov/utahvalleyshooting para que cualquier persona que posea información relevante contribuya a esclarecer el caso. Las autoridades reiteraron que se trata de una investigación en curso y que nuevos detalles serán compartidos en las próximas horas.