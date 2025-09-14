 El papa León XIV celebra su cumpleaños 70
Internacionales

El papa León XIV celebra su cumpleaños 70 en la Plaza de San Pedro

El pontífice peruano-estadounidense vivió su primer cumpleaños como líder de la Iglesia católica.

Compartir:
El papa León XIV en una pantalla mientras dirige la oración del Ángelus desde una ventana con vistas a la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 31 de agosto de 2025, EFE/EPA/FABIO FRUSTACI
El papa León XIV en una pantalla mientras dirige la oración del Ángelus desde una ventana con vistas a la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 31 de agosto de 2025 / FOTO: EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

El papa León XIV celebró este domingo su cumpleaños número 70 en medio del rezo del Ángelus, acompañado por miles de fieles que se reunieron en la Plaza de San Pedro para expresarle muestras de afecto y gratitud.

Queridos hermanos y hermanas —creo que lo saben—, hoy cumplo setenta años. Doy gracias al Señor y a mis padres, y agradezco a cuantos me han tenido presente en la oración. Muchas gracias a todos", expresó el Pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico, arrancando aplausos entre los presentes.

Entre los peregrinos destacó la comunidad peruana, que desplegó una gran bandera con los colores de su país y un mensaje de felicitación al Papa, además de una invitación para visitar Chiclayo. La bandera estuvo acompañada por una imagen del Jesús Nazareno Cautivo, que recorrió la Vía de la Conciliación hasta llegar a la Plaza de San Pedro. En sus rezos, los fieles peruanos elevaron peticiones especiales por la salud y fortaleza del Pontífice.

Reflexión sobre la Cruz

Durante la celebración, León XIV recordó que la Iglesia Católica conmemora este 14 de septiembre la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. En su homilía, el Papa se refirió al madero como "uno de los instrumentos de muerte más cruel que el hombre haya jamás inventado: la cruz".

El amor inmenso de Dios, abrazándola para nuestra salvación, la transformó de medio de muerte a instrumento de vida, enseñándonos que nada puede separarnos de Él y que su caridad es más grande que nuestro mismo pecado", destacó el Pontífice.

La fecha, marcada tanto por la solemnidad litúrgica como por la ocasión personal, fue vivida con entusiasmo por los fieles y visitantes que se acercaron a felicitar al Papa por sus 70 años. Con oraciones, cantos y banderas, los presentes convirtieron la Plaza de San Pedro en un espacio de celebración y gratitud hacia León XIV.

En Portada

Desfile del 15 de septiembre tendrá cambios en la capitalt
Nacionales

Desfile del 15 de septiembre tendrá cambios en la capital

11:25 AM, Sep 14
Recorridos de antorchas se incrementan este domingot
Nacionales

Recorridos de antorchas se incrementan este domingo

10:08 AM, Sep 14
El papa León XIV celebra su cumpleaños 70 en la Plaza de San Pedrot
Internacionales

El papa León XIV celebra su cumpleaños 70 en la Plaza de San Pedro

11:03 AM, Sep 14
Sergio Chumil recuerda su mejor y peor momento de la Vuelta a Españat
Deportes

Sergio Chumil recuerda su mejor y peor momento de la Vuelta a España

01:23 PM, Sep 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesJusticiaSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos