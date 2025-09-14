El papa León XIV celebra su cumpleaños 70

El papa León XIV celebró este domingo su cumpleaños número 70 en medio del rezo del Ángelus, acompañado por miles de fieles que se reunieron en la Plaza de San Pedro para expresarle muestras de afecto y gratitud.
Queridos hermanos y hermanas —creo que lo saben—, hoy cumplo setenta años. Doy gracias al Señor y a mis padres, y agradezco a cuantos me han tenido presente en la oración. Muchas gracias a todos", expresó el Pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico, arrancando aplausos entre los presentes.
Entre los peregrinos destacó la comunidad peruana, que desplegó una gran bandera con los colores de su país y un mensaje de felicitación al Papa, además de una invitación para visitar Chiclayo. La bandera estuvo acompañada por una imagen del Jesús Nazareno Cautivo, que recorrió la Vía de la Conciliación hasta llegar a la Plaza de San Pedro. En sus rezos, los fieles peruanos elevaron peticiones especiales por la salud y fortaleza del Pontífice.
Reflexión sobre la Cruz
Durante la celebración, León XIV recordó que la Iglesia Católica conmemora este 14 de septiembre la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. En su homilía, el Papa se refirió al madero como "uno de los instrumentos de muerte más cruel que el hombre haya jamás inventado: la cruz".
El amor inmenso de Dios, abrazándola para nuestra salvación, la transformó de medio de muerte a instrumento de vida, enseñándonos que nada puede separarnos de Él y que su caridad es más grande que nuestro mismo pecado", destacó el Pontífice.
La fecha, marcada tanto por la solemnidad litúrgica como por la ocasión personal, fue vivida con entusiasmo por los fieles y visitantes que se acercaron a felicitar al Papa por sus 70 años. Con oraciones, cantos y banderas, los presentes convirtieron la Plaza de San Pedro en un espacio de celebración y gratitud hacia León XIV.