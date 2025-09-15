 Maduro afirma que relaciones con EE.UU. están "deshechas"
Internacionales

Nicolás Maduro afirma que relaciones con EE.UU. están deshechas

El mandatario venezolano hizo esas declaraciones ante el despliegue de barcos militares en el mar Caribe.

Compartir:
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla en una rueda de prensa este lunes en Caracas (Venezuela), EFE/Miguel Gutierrez
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla en una rueda de prensa este lunes en Caracas (Venezuela) / FOTO: EFE/Miguel Gutierrez

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió este lunes en que las comunicaciones con Estados Unidos (EE.UU.) están "deshechas" ante el despliegue de barcos militares en el mar Caribe, cerca de la frontera del país petrolero, bajo el argumento de combatir el narcotráfico en la región.

Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el Gobierno de Estados Unidos están deshechas, por ellos, con sus amenazas de bombas, muertes y chantajes, así no funcionamos nosotros, con amenazas y por las malas jamás habrá nada y lo saben. Así que pasaron de una etapa de relaciones maltrechas, de comunicaciones a deshechas", dijo Maduro en una rueda de prensa ante medios internacionales en Caracas.

También sostuvo que las conversaciones "no están en cero" y que existe un "hilo básico" con el encargado de Negocios interino de la Oficina Externa de EE.UU. para el país petrolero en Colombia, John McNamara, para el regreso de los migrantes venezolanos.

"Las comunicaciones no están en cero, no están en cero, pero están deshechas, se mantiene un hilo básico con el señor McNamara que es un marine, un soldado que estuvo en la ocupación de Afganistán, Bagdad. McNamara no es un diplomático, es un militar acostumbrado a la guerra y está en Bogotá, él utiliza métodos de guerra con otros países, con nosotros ni se atreve", añadió.

Indicó que el retorno de los migrantes que se encuentran en Estados Unidos es de "altísima prioridad" para su Gobierno.

Desconoce el primer ataque

Por otra parte, Maduro señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe investigar el "supuesto ataque" contra una embarcación "supuestamente venezolana", que fue abatida por el país norteamericano en una operación en la que las autoridades estadounidenses afirman murieron 11 personas, a quienes acusa de narcotráfico.

Sobre el ataque supuesto, a una embarcación supuestamente venezolana que presentó el presidente de Estados Unidos en un vídeo, lo primero que hay que decir es que el primero que tiene que investigar es el propio presidente de Estados Unidos", reiteró.

Para el mandatario venezolano es "muy grave" que le entregaran a Trump un video sobre el ataque a la embarcación "sin verificar los datos".

"Está el debate sobre si fue verdad, si fueron asesinadas 11 personas que dicen eran de Venezuela. Esa investigación en Venezuela está en curso. Yo espero que esa investigación culmine para poder dar los resultados", señaló.

De acuerdo con Estados Unidos, el barco, en el que supuestamente había un cargamento de drogas, fue derribado con un misil el pasado 2 de septiembre, acabando con la vida de "once terroristas (que) se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos", según escribió ese día Trump en su red social Truth Social, justificando así el ataque".

Buscan imputar al asesino de Charlie Kirk por homicidio agravado y obstrucción de justicia

Salen a la luz nuevas revelaciones sobre Tyler Robinson, presunto asesino del activista Charlie Kirk.

En Portada

EN IMÁGENES. Así se vivió el tradicional desfile de Independenciat
Nacionales

EN IMÁGENES. Así se vivió el tradicional desfile de Independencia

12:35 PM, Sep 15
Zamora recibirá en España premio a la libertad de prensat
Nacionales

Zamora recibirá en España premio a la libertad de prensa

11:37 AM, Sep 15
Redadas opacan celebración del Mes de la Herencia Hispana en EE.UU.t
Internacionales

Redadas opacan celebración del Mes de la Herencia Hispana en EE.UU.

08:45 AM, Sep 15
Así se jugará la jornada 10 del Torneo Apertura 2025t
Deportes

Así se jugará la jornada 10 del Torneo Apertura 2025

11:22 AM, Sep 15

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Mundial 2026redes socialesFutbol GuatemaltecoSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos