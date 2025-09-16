 Trump aplaza veto a TikTok tras acuerdo con China
Internacionales

Trump aplaza por tres meses el veto a TikTok tras acuerdo con China

La medida se produce después del acuerdo alcanzado entre el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng.

Logo de TikTok, EFE
Logo de TikTok / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, aplazó este martes, por tres meses, la ley que prohibiría TikTok en territorio estadounidense, tras el acuerdo alcanzado con China en las negociaciones celebradas en Madrid.

El mandatario republicano firmó un decreto por el que extiende hasta el 16 de diciembre el plazo legal para que la empresa china ByteDance venda la propiedad de TikTok en EE. UU. o, de lo contrario, la aplicación de videos quedará prohibida en el país.

Se trata de la cuarta vez que Trump pospone el veto a TikTok, después de haberlo hecho en enero, abril y junio de este año.

Acuerdo con China

La medida se produce después del acuerdo alcanzado el lunes en Madrid entre el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng.

Según Washington, el acuerdo permitirá que la filial de TikTok en EE. UU., con unos 150 millones de usuarios activos de los 1 mil 500 millones que tiene la popular plataforma de vIdeos cortos en todo el mundo, sea de propiedad estadounidense, aunque la delegación china no entró en detalles al respecto.

Foto embed
Logo de TikTok - EFE

La ley, aprobada por el Congreso el año pasado, exige que ByteDance se desvincule completamente de TikTok para evitar que el Gobierno chino pueda acceder a los datos de los usuarios estadounidenses, algo que China niega rotundamente.

Está previsto que Trump y el presidente chino, Xi Jinping, mantengan el viernes una conversación telefónica para abordar el acuerdo.

Durante su primer mandato, Trump fue abiertamente crítico con TikTok por motivos de seguridad nacional pero en la actualidad ve la plataforma con una visión más favorable, al considerar que le permitió conectar con los jóvenes durante la campaña electoral.

*Con información de EFE

