 Rey Carlos III recibe a Trump en visita de Estado a Reino Unido
Internacionales

Rey Carlos III recibe a Trump en inicio de visita de Estado al Reino Unido

Esta es la segunda visita de Estado que hace Trump al Reino Unido, tras la de 2019, durante su primer mandato.

Visita de Estado de Donald Trump al Reino Unido, EFE
Visita de Estado de Donald Trump al Reino Unido / FOTO: EFE

El rey Carlos III dio este miércoles la bienvenida en la finca de Windsor, a las afueras de Londres, al presidente estadounidense, Donald Trump, y a la primera dama, Melania Trump, con lo que dio comienzo de manera oficial a la visita de Estado del mandatario republicano al Reino Unido.

Carlos III y la reina Camila saludaron a los Trump en Casa Victoria, en los terrenos del castillo de Windsor, después de que el mandatario y la primera dama llegaron en helicóptero hasta la finca, donde les esperaban los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina.

Esta es la segunda visita de Estado que hace Trump al Reino Unido, tras la de 2019, durante su primer mandato.

Como parte de la pompa que rodea esta visita, la Artillería de Caballería del Rey efectuó 41 disparos desde seis cañones de la I Guerra Mundial en los jardines del castillo cuando Trump saludaba a los reyes, mientras que se escucharon los himnos de los dos países.

Los Trump, los reyes y los príncipes de Gales viajaron hacia el castillo en sendas carrozas desde Casa Victoria, escoltados por soldados del Regimiento de Caballería Montada de la Casa Real, con sus tradicionales túnicas rojas.

Foto embed
Visita de Estado de Donald Trump al Reino Unido - EFE

En la llamada carroza de Estado irlandesa viajaron Carlos III y Trump, mientras que en la de Estado Escocesa lo hicieron la reina Camila y Melania, y por detrás los príncipes de Gales con el embajador de EE. UU. en Londres, Warren Stephens, en un Ascot Landau.

En el recorrido, que no está abierto al público por razones de seguridad, pasaron cerca de Frogmore House, donde los duques de Sussex, Enrique y Meghan, celebraron la cena el día de su boda, y también cerca de Frogmore Cottage, hogar de los duques antes de que abandonasen la Casa Real en 2020.

Protestas por visita de Trump

La presencia de Donald Trump en territorio británico no está exenta de polémica, ya que está prevista esta tarde una manifestación en Londres contra del mandatario republicano.

Además, la Policía del Valle del Támesis, a la que pertenece el pueblo de Windsor, ha informado de que cuatro personas han sido arrestadas bajo sospecha de "comunicaciones maliciosas", tras la proyección de imágenes de Trump y el pederasta convicto, Jeffrey Epstein, sobre la pared de una de las torres del castillo de Windsor.

El grupo 'Led By Donkeys' (Liderados por burros) compartió una imagen de la proyección en la red social Instagram, junto al mensaje "Hola Donald, bienvenido al castillo de Windsor".

*Con información de EFE

