 Bolsonaro es dado de alta; tiene cáncer de piel
Internacionales

Bolsonaro fue dado de alta tras ser diagnosticado con cáncer de piel

El expresidente brasileño fue hospitalizado de urgencia el martes y, de acuerdo a los médicos, le fueron retiradas ocho lesiones en la piel.

Compartir:
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, EFE
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil / FOTO: EFE

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue diagnosticado con un cáncer de piel "precoz", pero aun así fue dado de alta el miércoles del hospital en el que había sido internado la víspera, y regresó a su residencia, donde cumple prisión domiciliaria.

El líder de la ultraderecha, condenado la semana pasada a 27 años de cárcel por golpismo, fue ingresado de urgencia el martes y, de acuerdo a los médicos, le fueron retiradas ocho lesiones en la piel.

Según dijo a periodistas Claudio Birolini, uno de sus médicos, dos de esas lesiones "dieron positivas para un tipo de carcinoma de células escamosas", un tipo de cáncer en "estado precoz" y que no requiere de momento ningún tratamiento específico, pero sí obligará a "evaluaciones periódicas" para vigilar su desarrollo.

Foto embed
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - EFE

Birolini explicó que "no se trata del cáncer más simple, pero tampoco es uno de los más agresivos", y será evaluado gradualmente por los médicos en la residencia de Bolsonaro en Brasilia, donde está en prisión domiciliaria desde el mes pasado por haber incumplido diversas resoluciones judiciales.

El médico precisó que Bolsonaro, de 70 años y quien fue hospitalizado con un cuadro de "anemia persistente y alteración de la función renal", se ha recuperado de esos problemas, que le causaron una crisis de vómitos, mareos y presión baja.

Condena a Bolsonaro

La semana pasada, la Primera Sala de la Corte Suprema condenó a Bolsonaro y a siete de sus exministros y antiguos jefes militares, a penas de entre 16 y 27 años de cárcel por urdir un golpe tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

El líder de la extrema derecha brasileña Bolsonaro sufre serios problemas de salud desde 2018, cuando en plena campaña electoral fue apuñalado por un enfermo mental en medio de un mitin.

Sin embargo, el médico aclaró que ni el cáncer ni los problemas que presentó esta semana tienen relación alguna con ese episodio, que ya le ha llevado en varias ocasiones al quirófano por graves problemas intestinales.

*Con información de EFE

En Portada

Familia queda soterrada en Alta Verapazt
Nacionales

Familia queda soterrada en Alta Verapaz

08:10 AM, Sep 20
Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump t
Internacionales

Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump

08:01 AM, Sep 20
Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentadort
Farándula

Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentador

07:59 AM, Sep 20
Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025t
Deportes

Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025

10:44 AM, Sep 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026JusticiaFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos