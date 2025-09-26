El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este viernes que le retira el visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por instar, en un acto en Nueva York, a soldados estadounidenses "a desobedecer órdenes e incitar a la violencia".
EE.UU. revoca la visa a Petro por instar a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump
- por Agencia EFE
- 20:38, Sep 26 2025
