 EE.UU. revoca la visa a Petro por instar a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump
EE.UU. revoca la visa a Petro por instar a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

Gustavo Petro, presidente de Colombia., Foto EFE
Gustavo Petro, presidente de Colombia. / FOTO: Foto EFE

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este viernes que le retira el visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por instar, en un acto en Nueva York, a soldados estadounidenses "a desobedecer órdenes e incitar a la violencia".

