 Trump asegura que acuerdo de paz en Gaza está "cerca"
Internacionales

Trump asegura que acuerdo para la paz en Gaza está "muy cerca"

Trump afirmó que el conflicto de Gaza sería la octava guerra a la que logra poner fin desde que regresó a la Casa Blanca en enero pasado.

Donald Trump haciendo un gesto con el puño cerrado, EFE
Donald Trump haciendo un gesto con el puño cerrado / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró este viernes que está "muy cerca" un acuerdo entre Israel y Hamás para la liberación de los rehenes secuestrados por el grupo islamista en la Franja de Gaza y el fin de la ofensiva israelí.

"Creo que tenemos un acuerdo en Gaza, el acuerdo está muy cerca. Será un pacto que traerá de vuelta a los rehenes y pondrá fin a la guerra", declaró Trump a la prensa antes de partir hacia un torneo de golf en Nueva York.

El mandatario afirmó que el conflicto de Gaza sería la octava guerra a la que logra poner fin desde que regresó al poder en enero pasado.

Foto embed
Donald Trump en Washington - EFE

El martes, Trump se reunió en los márgenes de la Asamblea General de la ONU con representantes de varios países árabes y musulmanes, a quienes prometió que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania ocupada.

Reunión con Netanyahu

El próximo lunes, tiene previsto recibir en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la que será la quinta reunión que ambos mantendrán en lo que va de año.

Ese mismo viernes, Netanyahu intervino ante la Asamblea General de la ONU, donde fue boicoteado por delegaciones de numerosos países, y denunció que el reconocimiento del Estado palestino constituye una "recompensa" al antisemitismo. En el momento en que tomó la palabra, la sala había quedado prácticamente vacía. La acción sumó a cerca de un centenar de delegados.

En previsión de que esto sucediera, decenas de israelíes y judíos, reconocibles por las kipas de los hombres y los lazos amarillos de solidaridad con los rehenes, habían tomado asiento en los balcones de la Asamblea General, donde trataron de contrarrestar la protesta diplomática con aplausos y gritos de ánimo a Netanyahu.

Una comisión independiente de la ONU y un número creciente de países han calificado la ofensiva militar israelí en Gaza como un genocidio.

*Con información de EFE

