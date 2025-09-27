Trump podría quitar partidos del Mundial a varias ciudades

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia este jueves 26 de septiembre a varias ciudades gobernadas por demócratas, entre ellas Seattle y San Francisco, al señalar que podrían perder partidos del Mundial de 2026 si no garantizan condiciones de seguridad adecuadas.
Si creemos que alguna sede representa un riesgo, aunque sea mínimo, para el Mundial, no lo permitiremos. Reubicaremos los partidos si es necesario, aunque espero que no sea el caso", declaró el mandatario desde el Despacho Oval.
En su mensaje, Trump criticó duramente a las autoridades locales de Seattle y San Francisco, a quienes calificó de "lunáticos de la izquierda radical que no saben lo que hacen". Incluso insinuó que medidas similares podrían aplicarse a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Ciudades bajo la mira
Según el plan actual, el Lumen Field de Seattle recibirá seis partidos de la Copa del Mundo, mientras que el Levi’s Stadium, en el área de San Francisco, está programado para acoger otros seis encuentros.
En total, Estados Unidos será sede de 11 ciudades durante la justa mundialista, que organiza junto a México y Canadá. La mayoría de estas sedes se encuentran bajo administraciones demócratas, como Los Ángeles, Nueva York, Houston, Atlanta, Boston y Filadelfia.
El sorteo oficial del Mundial 2026 está programado para el próximo 5 de diciembre en Washington, con la confirmación de la presencia de Trump.
Tensiones con la FIFA
Aunque Trump no tiene facultades formales para modificar las sedes, mantiene una relación cercana con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Este vínculo incrementa la tensión respecto a sus declaraciones y a la posibilidad de que intente influir en la organización del evento deportivo más importante del planeta.