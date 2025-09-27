 FIFA impone fuerte sanción a la Federación de Malasia
Deportes

FIFA impone fuerte sanción a la Federación de Futbol de Malasia

Siete jugadores fueron suspendidos por falsificación de documentos para poder representar a Malasia; varios de ellos son sudamericanos y españoles.

Compartir:
FIFA impone fuerte sanción a la Federación de Futbol de Malasia - instagram @puma.malaysia
FIFA impone fuerte sanción a la Federación de Futbol de Malasia / FOTO: instagram @puma.malaysia

La Federación de Fútbol de Malasia (FAM) atraviesa uno de los episodios más delicados de su historia tras la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la FIFA. El organismo rector del fútbol mundial anunció este viernes la suspensión, por un período de doce meses, de todas las actividades relacionadas con el fútbol para siete jugadores nacionalizados por Malasia, entre ellos el defensa Facundo Garcés, actualmente en las filas del Alavés. La decisión se debe a infracciones vinculadas a la falsificación documental en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.

Además de la suspensión, la FIFA impuso una multa de 350.000 francos suizos (alrededor de 375.000 euros) a la FAM, al considerar que el ente presentó consultas de elegibilidad utilizando documentación falsificada para inscribir a los jugadores. Entre los sancionados, además de Garcés, figuran Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal y Héctor Hevel, quienes participaron el pasado 10 de junio en el duelo clasificatorio contra Vietnam, encuentro que encendió las alarmas sobre la legalidad de sus nacionalizaciones.

FIFA impone una ejemplar sanción

Cada uno de los futbolistas deberá pagar, de manera adicional, una sanción económica de 2.000 francos suizos (unos 2.140 euros), sumada a la suspensión de un año. La decisión deja a la selección malasia en una situación comprometida, ya que gran parte de su proyecto deportivo para la Copa Asiática se había sustentado en la incorporación de estos jugadores. La polémica también ha generado cuestionamientos sobre la transparencia de los procesos internos de la federación y la responsabilidad de sus dirigentes.

Por ahora, la FIFA ha trasladado el caso al Tribunal de Fútbol para que evalúe la elegibilidad real de los jugadores de representar a Malasia. Tanto la FAM como los futbolistas sancionados han recibido la notificación y cuentan con un plazo de diez días para solicitar una resolución motivada, que podría derivar en una apelación. Sin embargo, la credibilidad de la federación ha quedado seriamente dañada, y el futuro inmediato de la selección malasia enfrenta una crisis que podría impactar no solo en su desempeño deportivo, sino también en la confianza internacional hacia su gestión.

En Portada

Delegación bipartidista de EE.UU. se reúne con presidentes del Ejecutivo y Legislativot
Nacionales

Delegación bipartidista de EE.UU. se reúne con presidentes del Ejecutivo y Legislativo

07:31 AM, Sep 27
PNC realiza nueva incursión en el Gallito y captura a dos pandillerost
Nacionales

PNC realiza nueva incursión en el Gallito y captura a dos pandilleros

07:08 AM, Sep 27
Humberto se convierte en poderoso huracán de categoría 4t
Internacionales

Humberto se convierte en poderoso huracán de categoría 4

07:37 AM, Sep 27
Revelados los votos del Balón de Orot
Deportes

Revelados los votos del Balón de Oro

08:07 AM, Sep 27

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.Mundial 2026#liganacionalSeguridad vialJusticiaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos