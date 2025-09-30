 Trump advierte de "probable" cierre del Gobierno Federal
Internacionales

Trump advierte de "probable" cierre del Gobierno Federal

El mandatario acusó a los demócratas de querer ofrecer programas de salud como Medicare a inmigrantes ilegales.

Compartir:
Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo este martes que el Gobierno Federal "probablemente" cierre a partir de esta medianoche, ante la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar en el Congreso un presupuesto que mantenga a la Administración plenamente operativa.

"Probablemente tengamos un cierre (del Gobierno)", dijo hoy Trump en un acto con periodistas en la Casa Blanca, en el que acusó a los demócratas de querer ofrecer programas de salud como Medicare a inmigrantes ilegales.

"Lo que ocurre es que esto atrae a personas al país, ya que buscan acceder a la atención médica", añadió Trump, a cuenta de las supuestas exigencias de los demócratas, con los que dice que están teniendo "una gran disputa".

Los demócratas han dicho que para brindar los votos necesarios para aprobar la propuesta de presupuesto impulsada por los republicanos en el Senado, necesitan que se renueven subsidios del programa Obamacare que expiran este año y que se revoquen recortes en materia sanitaria incluidos en la gran ley de rebaja fiscal y presupuestaria que impulsó el propio Trump.

Foto embed
Donald Trump en la Casa Blanca - EFE

Sin acuerdos

La reunión entre los líderes de ambos partidos en la Cámara de Representantes y el Senado y el presidente estadounidense celebrada en la víspera terminó sin acuerdo, lo que hace pensar que el Congreso no podrá aprobar hoy un paquete de fondos provisionales antes de la medianoche, cuando está previsto que se active el cierre.

"(Nosotros) no lo vamos a cerrar. No queremos que cierre (el Gobierno), porque estamos viviendo un momento histórico", añadió hoy Trump alabando los supuestos logros económicos de su Administración.

"Dicho esto, durante el cierre podríamos tomar medidas irreversibles que les perjudiquen, como por ejemplo, despedir a un gran número de empleados o eliminar programas y servicios que son importantes para ellos", agregó el mandatario neoyorquino, cuya Oficina de Administración y Presupuesto ha instado a agencias federales a despedir a funcionarios que considere no esenciales si hay cierre.

Se desconoce por el momento el alcance de semejante medida, que estaría en línea con el objetivo de reducir la administración pública, que Trump se propuso desde que retornó al poder en enero.

En caso de haber cierre parcial del Gobierno Federal a partir del miércoles 1 de octubre, se espera que resulten afectados servicios no prioritarios, como museos y parques nacionales o ciertos procedimientos burocráticos, mientras que todas las agencias destinadas a garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, desde el FBI a los controladores aéreos, seguirán operando.

*Con información de EFE

En Portada

MP busca un presupuesto más robusto para 2026; Porras explica planificación ante diputadost
Nacionales

MP busca un presupuesto "más robusto" para 2026; Porras explica planificación ante diputados

11:59 AM, Sep 30
Al ritmo de Mbappé, el Real Madrid golea al Kairat Almatyt
Deportes

Al ritmo de Mbappé, el Real Madrid golea al Kairat Almaty

12:40 PM, Sep 30
Caso Usac: Estudiante enviado a Mariscal Zavala mientras se define su situación legalt
Nacionales

Caso Usac: Estudiante enviado a Mariscal Zavala mientras se define su situación legal

10:35 AM, Sep 30
Onda del este genera lluvias en gran parte del paíst
Nacionales

Onda del este genera lluvias en gran parte del país

08:23 AM, Sep 30

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados Unidosredes socialesEE.UU.Mundial 2026Liga NacionalReal MadridJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos