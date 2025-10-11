 Capturan en México a "El Griego", buscado por Interpol
Internacionales

Capturan en México a "El Griego", uno de los líderes criminales más buscados por Interpol

Alias "El Griego", es considerado generador de violencia en Europa al estar relacionado en delitos de tráfico de armas y drogas, además de lavado de dinero.

Compartir:
Arrestan en Quintana Roo a “El Griego”, ligado al crimen internacional., FGR México.
Arrestan en Quintana Roo a “El Griego”, ligado al crimen internacional. / FOTO: FGR México.

Autoridades mexicanas anunciaron este sábado la detención de un presunto líder de la agrupación criminal sueca Dalen, quien cuenta con una ficha roja de la Interpol y es requerido por las autoridades de Suecia.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, detalló que Mikael Michalis 'N', alias El Griego, fue detenido en el estado de Quintana Roo.

Cuenta con ficha roja de Interpol y orden de arresto en Suecia, al ser identificado como líder del grupo criminal Dalen", indicó García Harfuch en un mensaje en X, acompañado de una fotografía del detenido.

El funcionario agregó que el presunto criminal europeo también "es buscado por Europol por delitos de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero".

Además, señaló que en el operativo también fue detenido el mexicano Tomás Alejandro 'N', quien es investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

García Harfuch agregó que la acción fue coordinada entre la SSP, la Fiscalía General de la República (FGR) y las secretarías de Defensa, Marina y Guardia Nacional, en conjunto con el Instituto Nacional de Migración (Inai) y el Gobierno de Quintana Roo.

Líder criminal sueco

En un comunicado conjunto, las agencias de seguridad del Gobierno de México apuntaron que 'El Griego' "es considerado generador de violencia en Europa al estar relacionado en delitos de tráfico de armas y drogas, además de lavado de dinero".

El mexicano que también fue detenido es considerado el "principal operador logístico y financiero" del presunto líder criminal sueco.

Las autoridades explicaron que el arresto ocurrió en un operativo sobre la carretera Cancún-Mérida, donde los acusados circulaban en un vehículo, en posesión de "diversas dosis de droga" que fueron aseguradas por los agentes.

Posteriormente, Mikael Michalis 'N' "fue llevado a la estación migratoria correspondiente para ser trasladado a Europa bajo custodia y posteriormente ser entregado a la Policía de Suecia", añadió el comunicado.

En tanto, su cómplice fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente.

Las agencias puntualizaron que la acción fue resultado del seguimiento a una solicitud de cooperación de la Policía de Suecia para dar con 'El Griego', quien fue ubicado en Cancún junto con uno de sus principales operadores financieros, y ante ello, se estableció un operativo de vigilancia para su arresto.

En Portada

Fotos: Niñas piden por sus derechos en la Plaza de la Constituciónt
Nacionales

Fotos: Niñas piden por sus derechos en la Plaza de la Constitución

12:30 PM, Oct 11
Muere el ícono del cine, Diane Keaton, a los 79 añost
Farándula

Muere el ícono del cine, Diane Keaton, a los 79 años

01:19 PM, Oct 11
El cierre de Gobierno en EE. UU. deja los primeros despidos, retrasos y amenaza a las tropast
Internacionales

El cierre de Gobierno en EE. UU. deja los primeros despidos, retrasos y amenaza a las tropas

10:01 AM, Oct 11
Italia gana, pero sigue en crisis rumbo al Mundialt
Deportes

Italia gana, pero sigue en crisis rumbo al Mundial

03:39 PM, Oct 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes sociales#liganacionalReal MadridEE.UU.Seguridad vialLluviasLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos