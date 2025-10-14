 Trump anuncia inicio de la "fase dos" del plan para Gaza
Internacionales

Trump anuncia inicio de la "fase dos" del plan para Gaza

La segunda fase del plan abordará la desmilitarización de Gaza, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y un plan de reconstrucción con apoyo árabe.

Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes el inicio de la "fase dos" del plan de paz para Gaza, pero advirtió de que "el trabajo no está hecho", en referencia a que Hamás no ha entregado aún a Israel todos los rehenes fallecidos.

"Los veinte rehenes han regresado y se sienten tan bien como se puede esperar. Una gran carga se ha levantado, pero el trabajo no está hecho. ¡Los muertos no se han devuelto, como se prometió! La fase dos empieza ahora mismo", dijo Trump en su red social, Truth Social.

El pasado viernes entró el vigor el alto el fuego e inicio de la primera fase del plan de Trump para la Franja de Gaza, que incluía el cese de los ataques, la liberación de los veinte rehenes vivos a cambio de prisioneros palestinos y la retirada parcial de las tropas israelíes.

El acuerdo contemplaba también la entrega de todos los rehenes fallecidos antes de ayer lunes, pero el grupo islamista sólo ha devuelto 4 de los 28 cadáveres que retenía en el enclave palestino, un retraso que ha tensado el acuerdo entre las partes.

Segunda fase

La segunda fase del plan abordará la desmilitarización de Gaza, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y un plan de reconstrucción con apoyo árabe.

La ONU dijo este martes que los cruces fronterizos de Israel a Gaza están hoy cerrados y pidió al Gobierno del Estado hebreo y a Hamás respetar los acuerdos establecidos en el alto el fuego para poder escalar la entrada de ayuda humanitaria en el enclave.

El organismo también pidió hoy la entrada sostenida de combustible y gas, garantías de seguridad para los convoyes, la restauración de la infraestructura básica, la protección del personal humanitario, la facilitación del acceso de las ONG y la rápida inyección de fondos para apoyar operaciones humanitarias.

Según Reuters, Israel ha notificado a la ONU que solo permitirá la entrada en Gaza de 300 camiones, la mitad de la cifra acordada, a partir de este miércoles, y no permitirá la entrada de gas de cocina o combustible salvo para infraestructuras humanitarias, al considerar que Hamás "ha violado el acuerdo sobre la entrega de cadáveres de rehenes".

*Con información de EFE

