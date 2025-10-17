 Inundaciones en México: Cifra de muertos supera los 70
Internacionales

Inundaciones en México: Cifra de muertos supera los 70

Veracruz es el estado con mayor número de decesos con un total de 32, en tanto 14 personas siguen sin ser localizadas.

Compartir:
Inundaciones en México, EFE
Inundaciones en México / FOTO: EFE

El número de comunidades incomunicadas por las lluvias e inundaciones que afectaron principalmente a cinco estados del oriente y centro de México se redujo a 127 en los últimos tres días, mientras que la cifra de muertos aumentó a 72, y la de personas desaparecidas a 48, según informaron autoridades federales.

Durante la conferencia de prensa presidencial, Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, detalló que entre el 14 y el 17 de octubre se redujo de 288 a 127 el número de localidades incomunicadas en las entidades afectadas, gracias a la reapertura de 161 vías.

"Ya está operando una aplicación que nos permite levantar en tiempo real los daños con evidencia fotográfica", explicó, al destacar que esta herramienta permitirá verificar el avance de las labores y priorizar intervenciones.

En Hidalgo, de 309 caminos dañados, 131 ya están abiertos y 90 operan parcialmente, mientras que Puebla pasó de 21 a 13 localidades incomunicadas. Querétaro y San Luis Potosí reportan ya paso total en sus comunidades, y en Veracruz se mantienen 37 localidades sin comunicación, con 30 caminos abiertos y nueve parcialmente habilitados.

En total, dijo Esteva, se encuentran desplegados 685 trabajadores y 370 máquinas en 112 frentes de obra, además de otras 375 máquinas y 4.500 personas dedicadas a tareas de limpieza. "Estamos hablando de cerca de 9 mil trabajadores y casi 1 mil máquinas", apuntó.

Foto embed
Inundaciones en México - EFE

Más de 70 fallecidos

En el micrositio oficial del Gobierno mexicano se reportó que hasta este viernes suman ya 72 personas fallecidas y 48 no localizadas. Veracruz es el estado con mayor número de decesos con un total de 32, en tanto 14 personas siguen sin ser localizadas.

En segundo lugar se encuentra Hidalgo, con 21 muertos y 29 desaparecidos; le sigue Puebla con 18 fallecidos y cinco desaparecidas; mientras que Querétaro registra un deceso.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó que el Ejército tiene movilizados 8 mil 389 efectivos dentro del Plan DN-III-E, con 21 helicópteros operando puentes aéreos en Veracruz, Puebla e Hidalgo. "Con las bases logísticas en Hidalgo hemos abastecido ya 64 de las 84 comunidades prioritarias", aseguró.

Por su parte, el secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, indicó que la dependencia mantiene desplegados 4 mil 519 elementos en cuatro estados, apoyados por ocho aviones, 20 helicópteros, cinco buques y 19 embarcaciones.

Solo en Poza Rica, Veracruz, dijo, trabajan más de 3 mil500 elementos con 190 máquinas en labores de limpieza, con avances de hasta 61 %, mientras que en otros municipios como Álamo y Tihuatlán se alcanzan progresos superiores al 70 %.

Las autoridades aseguraron que en los próximos días se espera recuperar la comunicación terrestre con la mayoría de las localidades restantes, aunque las operaciones aéreas continuarán para abastecer a comunidades pequeñas o de difícil acceso.

En tanto, Emilia Calleja, directora de la Comisión Nacional de Electricidad (CFE) puntualizó que hasta ahora se tiene un 95,4 % de restablecimiento de la energía eléctrica en los estados afectados y tan solo en las últimas 24 horas se ha restablecido el servicio a 7 mil 330 usuarios.

*Con información de EFE

En Portada

Ejecutivo asegura que Jiménez sigue al frente de Gobernación y goza de inmunidadt
Nacionales

Ejecutivo asegura que Jiménez sigue al frente de Gobernación y goza de inmunidad

03:19 PM, Oct 17
Exviceministra y exdirector penitenciario señalados de facilitar fuga masiva en Fraijanes IIt
Nacionales

Exviceministra y exdirector penitenciario señalados de facilitar fuga masiva en Fraijanes II

04:08 PM, Oct 17
Barcelona obtiene licencia de primera ocupación para el Spotify Camp Nout
Deportes

Barcelona obtiene licencia de primera ocupación para el Spotify Camp Nou

04:33 PM, Oct 17
Bronco disfruta de su estadía en Quetzaltenango en las Fuentes Georginas t
Farándula

Bronco disfruta de su estadía en Quetzaltenango en las Fuentes Georginas

02:41 PM, Oct 17

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridad vial#liganacionalLluviasSeguridadEE.UU.redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos