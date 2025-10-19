Video muestra el momento del robo de ocho joyas en el Museo del Louvre

París se paralizó este fin de semana tras confirmarse un robo en el Museo del Louvre, donde desaparecieron ocho joyas de valor patrimonial inestimable de la Galería de Apolo. El hecho ocurrió en apenas siete minutos, según autoridades francesas.
Horas después del robo se difundió un video en redes sociales que muestra cómo sucedió el hecho. La grabación, compartida por la cadena BFMTV, muestra a una persona introduciendo la mano en una de las vitrinas de alta seguridad. Aunque las imágenes se hicieron virales, no se aprecia el momento en que las joyas son retiradas ni cuando la vitrina queda vacía. El clip únicamente muestra la acción de meter la mano en la vitrina durante el saqueo.
Las joyas robadas
Según el Ministerio de Cultura de Francia, los ladrones habían sustraído inicialmente nueve piezas, pero durante la huida perdieron la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, recuperada cerca del museo. Entre las joyas robadas se encuentran el collar de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia, el collar de esmeraldas de María Luisa y la diadema de la emperatriz Eugenia, todas del siglo XIX.
El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, explicó que se busca a tres o cuatro sospechosos que ingresaron al museo usando un brazo articulado desde un camión. La investigación se centra ahora en el video viral como una pieza clave para identificar a los responsables y recuperar las joyas. El robo ha generado conmoción internacional y pone en evidencia la vulnerabilidad del museo más visitado del mundo.