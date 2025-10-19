 Video muestra el momento del robo de ocho joyas en el Museo del Louvre
Internacionales

Video muestra el momento del robo de ocho joyas en el Museo del Louvre

La investigación se centra ahora en el video viral como una pieza clave para identificar a los responsables y recuperar las joyas.

Compartir:
Robo de joyas en museo de Francia. , Captura de pantalla video X.
Robo de joyas en museo de Francia. / FOTO: Captura de pantalla video X.

París se paralizó este fin de semana tras confirmarse un robo en el Museo del Louvre, donde desaparecieron ocho joyas de valor patrimonial inestimable de la Galería de Apolo. El hecho ocurrió en apenas siete minutos, según autoridades francesas.

Horas después del robo se difundió un video en redes sociales que muestra cómo sucedió el hecho. La grabación, compartida por la cadena BFMTV, muestra a una persona introduciendo la mano en una de las vitrinas de alta seguridad. Aunque las imágenes se hicieron virales, no se aprecia el momento en que las joyas son retiradas ni cuando la vitrina queda vacía. El clip únicamente muestra la acción de meter la mano en la vitrina durante el saqueo.

Las joyas robadas 

Según el Ministerio de Cultura de Francia, los ladrones habían sustraído inicialmente nueve piezas, pero durante la huida perdieron la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, recuperada cerca del museo. Entre las joyas robadas se encuentran el collar de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia, el collar de esmeraldas de María Luisa y la diadema de la emperatriz Eugenia, todas del siglo XIX.

Roban las joyas de Napoleón del Museo del Louvre

Robo a plena luz del día: joyas de la era de Napoleón sustraídas del Museo del Louvre en París.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, explicó que se busca a tres o cuatro sospechosos que ingresaron al museo usando un brazo articulado desde un camión. La investigación se centra ahora en el video viral como una pieza clave para identificar a los responsables y recuperar las joyas. El robo ha generado conmoción internacional y pone en evidencia la vulnerabilidad del museo más visitado del mundo.

En Portada

Insivumeh reporta tres temblores; Conred llama a prevenirt
Nacionales

Insivumeh reporta tres temblores; Conred llama a prevenir

12:23 PM, Oct 19
Netanyahu ordena atacar objetivos terroristas en la Franja de Gazat
Internacionales

Netanyahu ordena atacar "objetivos terroristas" en la Franja de Gaza

08:10 AM, Oct 19
Banderazo multitudinario de la afición de Xelajú MC antes de viajar a Hondurast
Deportes

Banderazo multitudinario de la afición de Xelajú MC antes de viajar a Honduras

09:21 AM, Oct 19
De qué murió el bajista de Limp Bizkit: Estas son las enfermedades que teníat
Farándula

De qué murió el bajista de Limp Bizkit: Estas son las enfermedades que tenía

09:18 AM, Oct 19

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadSeguridad vial#liganacionalFutbol Guatemaltecoredes socialesLluvias
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos