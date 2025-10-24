 Nuevo salón de baile en la Casa Blanca llevará el nombre de Trump
Internacionales

Polémico nuevo salón de baile en la Casa Blanca llevará el nombre de Trump

De acuerdo con funcionarios anónimos, el mandatario llamará al salón como: "Presidente Donald J. Trump".

Compartir:
Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, planea bautizar con su nombre el polémico salón de baile, valorado en 300 millones de dólares, que se construirá en el sitio de la demolida Ala Este de la Casa Blanca, derruida esta semana, según informó la cadena ABC.

De acuerdo con funcionarios anónimos citados por ese medio, el mandatario llamará al salón como: "Presidente Donald J. Trump".

En una conferencia de prensa del jueves, Trump había sido cuestionado por periodistas sobre cómo nombraría al nuevo salón y respondió que no entraría en esos detalles por el momento.

Toda el Ala Este de la Casa Blanca fue demolida esta semana para construir el salón de 8 mil metros cuadrados que tendrá capacidad para 900 personas y que podría ser inaugurado en 2026, durante la conmemoración de los 250 años de fundación de EE. UU.

Foto embed
Construyen polémico nuevo salón de baile en la Casa Blanca - EFE

Trump reunió a decenas de magnates y empresas de tecnología para financiar la obra de 300 millones de dólares, y durante una cena con los patrocinadores declaró: "este es el precio de tener acceso al presidente".

Lista de patrocinadores

La Casa Blanca publicó una lista con los patrocinadores del nuevo salón y entre ellos destaca el nuevo embajador en España, Bejamín León, propietario de una empresa de servicios de salud basada en Florida.

En la lista también se encuentran empresas tecnológicas como Amazon, Google, Meta, Microsoft y otros magnates como el petróleo, Harold Hamm, financista de las campañas políticas de Trump.

La demolición del Ala Este causó polémica esta semana por el valor histórico del lugar. Fue construida en 1902, durante la presidencia de Theodore Roosevelt, para equilibrar visualmente el Ala Oeste, donde se encuentra el Despacho Oval.

Inicialmente era una estructura sencilla de dos pisos, que fue ampliada en 1942, bajo el mandato de Franklin D. Roosevelt, con la incorporación de un búnker subterráneo.

A lo largo de su historia, el Ala Este ha servido como entrada formal para visitas oficiales, espacio para eventos sociales, sede de la oficina de las primeras damas, función que comenzó con Eleanor Roosevelt, y donde se encontraba la sala de cine utilizada por la familia presidencial.

*Con información de EFE

En Portada

Bolívar Espinosa conquista la Tierra de Diost
Deportes

Bolívar Espinosa conquista la "Tierra de Dios"

02:00 PM, Oct 24
Arévalo juramenta a Marco Antonio Villeda como ministro de Gobernaciónt
Nacionales

Arévalo juramenta a Marco Antonio Villeda como ministro de Gobernación

09:09 AM, Oct 24
Arévalo desconoce paradero del exministro Francisco Jiménezt
Nacionales

Arévalo desconoce paradero del exministro Francisco Jiménez

08:37 AM, Oct 24
Día de los Santos: Horarios y disposiciones en cementeriost
Nacionales

Día de los Santos: Horarios y disposiciones en cementerios

11:53 AM, Oct 24

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026SeguridadEstados UnidosJuegos CentroamericanosSeguridad vialFutbol Guatemaltecoredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos