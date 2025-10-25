Nuevo video muestra la fuga de los ladrones del Museo del Louvre

El robo millonario en el Museo del Louvre sigue generando asombro por la forma inédita en que un grupo de ladrones se llevó joyas de la corona francesa valuadas en 88 millones de euros. Este jueves 23 de octubre se hicieron públicas las primeras imágenes que muestran el escape de los responsables, en un hecho que ha conmocionado a Francia y al mundo.
En los videos se aprecia a dos individuos descendiendo lentamente por una escalera eléctrica, vestidos con chalecos amarillos y naranjas similares a los de empleados de mantenimiento. Uno de ellos porta un chaleco amarillo, que coincide con las imágenes previas del presunto ladrón que rompió la vitrina que contenía las joyas. Los ladrones se movían con cautela, observando a su alrededor mientras turistas circulaban cerca, ajenos a lo que ocurría.
El escape se produjo a plena luz del día, en una transitada vía que bordea el río Sena, y los delincuentes finalmente huyeron en motocicletas. El montaje del camión con escalera eléctrica evidencia la planificación detrás del robo, que se consumó en apenas ocho minutos. Hasta ahora, la banda de cuatro ladrones continúa sin ser capturada.
Presidenta del museo se pronuncia
Laurence des Cars, presidenta del Louvre, confirmó que las alarmas del museo funcionaron correctamente durante el incidente. Sin embargo, admitió que las cámaras de vigilancia externas "están obsoletas" y que, dentro de la Galería de Apolo, solo una cámara estaba operativa, sin cobertura del balcón por donde ingresaron los delincuentes. Recientemente, Des Cars ofreció su renuncia, que fue rechazada por las autoridades del museo.
El robo ha abierto un debate sobre la seguridad en uno de los museos más visitados del mundo y ha puesto en evidencia las vulnerabilidades en sus sistemas de vigilancia, generando una investigación internacional que busca dar con los responsables de este audaz atraco.