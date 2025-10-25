 Nuevo video muestra la fuga de los ladrones del Museo del Louvre
Internacionales

Nuevo video muestra la fuga de los ladrones del Museo del Louvre

Imágenes inéditas revelan cómo huyeron los ladrones del museo del Louvre.

Compartir:
Ladrones burlan seguridad del Louvre y se llevan joyas de la corona francesa., Captura de pantalla video X.
Ladrones burlan seguridad del Louvre y se llevan joyas de la corona francesa. / FOTO: Captura de pantalla video X.

El robo millonario en el Museo del Louvre sigue generando asombro por la forma inédita en que un grupo de ladrones se llevó joyas de la corona francesa valuadas en 88 millones de euros. Este jueves 23 de octubre se hicieron públicas las primeras imágenes que muestran el escape de los responsables, en un hecho que ha conmocionado a Francia y al mundo.

En los videos se aprecia a dos individuos descendiendo lentamente por una escalera eléctrica, vestidos con chalecos amarillos y naranjas similares a los de empleados de mantenimiento. Uno de ellos porta un chaleco amarillo, que coincide con las imágenes previas del presunto ladrón que rompió la vitrina que contenía las joyas. Los ladrones se movían con cautela, observando a su alrededor mientras turistas circulaban cerca, ajenos a lo que ocurría.

El escape se produjo a plena luz del día, en una transitada vía que bordea el río Sena, y los delincuentes finalmente huyeron en motocicletas. El montaje del camión con escalera eléctrica evidencia la planificación detrás del robo, que se consumó en apenas ocho minutos. Hasta ahora, la banda de cuatro ladrones continúa sin ser capturada.

Presidenta del museo se pronuncia 

Laurence des Cars, presidenta del Louvre, confirmó que las alarmas del museo funcionaron correctamente durante el incidente. Sin embargo, admitió que las cámaras de vigilancia externas "están obsoletas" y que, dentro de la Galería de Apolo, solo una cámara estaba operativa, sin cobertura del balcón por donde ingresaron los delincuentes. Recientemente, Des Cars ofreció su renuncia, que fue rechazada por las autoridades del museo.

El robo ha abierto un debate sobre la seguridad en uno de los museos más visitados del mundo y ha puesto en evidencia las vulnerabilidades en sus sistemas de vigilancia, generando una investigación internacional que busca dar con los responsables de este audaz atraco.

En Portada

Caso Fraijanes II: PNC confirma captura 23 guardias del SPt
Nacionales

Caso Fraijanes II: PNC confirma captura 23 guardias del SP

10:08 AM, Oct 25
Arévalo pide actuar con fuerza tras hallazgo de ocho cuerpos en Palenciat
Nacionales

Arévalo pide actuar con fuerza tras hallazgo de ocho cuerpos en Palencia

08:08 AM, Oct 25
Nuevo video muestra la fuga de los ladrones del Museo del Louvret
Internacionales

Nuevo video muestra la fuga de los ladrones del Museo del Louvre

09:30 AM, Oct 25
Así implementó Emisoras Unidas, las unidades motorizadas en Vuelta a Guatemalat
Deportes

Así implementó Emisoras Unidas, las unidades motorizadas en Vuelta a Guatemala

09:49 AM, Oct 25

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026SeguridadJuegos CentroamericanosEstados UnidosSeguridad vialEE.UU.#liganacionalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos