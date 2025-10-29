 EE.UU. lanza nuevo ataque sobre lancha en el Pacífico
EE. UU. lanza nuevo ataque sobre lancha en el Pacífico

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó en su cuenta de X que la nave fue identificada por los servicios de inteligencia y aseguran que "transitaba por una ruta conocida del narcotráfico y cargaba estupefacientes".

Captura de pantalla de un video publicado en la cuenta oficial de la red social X @SecWar del secretario del Departamento de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, que muestra un ataque contra una embarcación en aguas del océano Pacífico, EFE/ @secwar
Captura de pantalla de un video publicado en la cuenta oficial de la red social X @SecWar del secretario del Departamento de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, que muestra un ataque contra una embarcación en aguas del océano Pacífico / FOTO: EFE/ @secwar

El Departamento de Guerra de Estados Unidos (EE. UU.) llevó a cabo este miércoles 29 de octubre un nuevo ataque contra otra lancha atribuida al narcotráfico en el Pacífico oriental y durante el operativo murieron cuatro personas que estaban a bordo de la embarcación.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó en su cuenta de X que la nave fue identificada por los servicios de inteligencia y aseguran que "transitaba por una ruta conocida del narcotráfico y cargaba estupefacientes".

Cuatro narcoterroristas varones se encontraban a bordo del buque y murieron", agregó Hegseth.

Con este nuevo ataque ya son quince las embarcaciones destruidas por las fuerzas estadounidenses en aguas internacionales, la mitad de ellas en el Pacífico, y las cuales EE.UU. vincula con actividades de narcotráfico, desde el comienzo de la campaña militar del Comando Sur que inicialmente se centró en el Caribe, cerca de aguas venezolanas.

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no descarta ataques a objetivos en tierra en Venezuela y Colombia, siempre relacionados con el narcotráfico, y agregó que de realizar estas maniobras, notificará al Congreso.

