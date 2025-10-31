 Trump niega estar considerando atacar a Venezuela
Internacionales

Trump niega estar considerando atacar a Venezuela

Según diarios de EE. UU., los ataques desde el aire podrían ocurrir "en cuestión de días o, incluso, horas".

Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, negó este viernes estar considerando atacar a Venezuela después de que el Miami Herald y The Wall Street Journal afirmaran que su Administración se prepara para atacar instalaciones militares en el país sudamericano.

Trump fue preguntado cuando iba a bordo del Air Force One sobre las informaciones publicadas en estos medios, en base a una conversación con fuentes cercana a la Administración, y respondió: "No, no son verdad".

El mandatario no desarrolló su respuesta y volvió a dar la misma cuando se le repreguntó sobre decisiones militar contra Venezuela.

Foto embed
Donald Trump saluda al descender del avión presidencial - EFE

Según el diario de Miami, los ataques desde el aire podrían ocurrir "en cuestión de días o, incluso, horas".  Sin embargo, el WSJ matizaba que la decisión aún estaba sobre la mesa.

Posibles repercusiones

De llevarse a cabo, supondrían una escalada de las tensiones con el Gobierno de Nicolás Maduro, después del despliegue militar en el Caribe (que pronto contará con la presencia del mayor portaaviones estadounidense) y los ataques contra embarcaciones bajo el pretexto de que están cargadas con drogas y se dirigen hacia EE. UU.

El Ejército de EE. UU. ha llevado a cabo al menos 15 ataques letales contra lanchas al parecer cargadas con drogas que han dejado hasta 61 muertos.

La ONU acusó a la Administración de Trump de haber "violado el derecho internacional" con estos ataques que considera "ejecuciones extrajudiciales". "Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. EE. UU. debe ponerles fin", exigió el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

En unos días se espera que llegue al Caribe el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que se unirá al resto de efectivos navales que se encuentran frente a Venezuela.

*Con información de EFE

