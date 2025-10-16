 EE.UU. despliega helicópteros de combate cerca de Venezuela
EE.UU. despliega helicópteros de combate cerca de Venezuela

The Washinton Post reveló que varios helicópteros de Operaciones Especiales de EE. UU. realizaron ejercicios de entrenamiento en los últimos días en aguas próximas a Venezuela.

Imagen con fines ilustrativos | pixabay
EE.UU. despliega helicópteros de combate cerca de Venezuela / FOTO: Imagen con fines ilustrativos | pixabay

Varios helicópteros de Operaciones Especiales de EE. UU. realizaron ejercicios de entrenamiento en los últimos días en aguas próximas a Venezuela, en medio de un aumento de la tensión entre ambas naciones por el despliegue estadounidense en el Caribe, según informó este jueves The Washinton Post.

Los helicópteros de ataque MH-6 Little Bird y MH-60 Black Hawk volaron a principios de octubre a menos de 145 kilómetros de la costa venezolana, cerca de plataformas petroleras y de gas, según imágenes analizadas por el citado medio.

Un funcionario estadounidense informó, bajo condición de anonimato, que los helicópteros realizaban vuelos de entrenamiento en la región, y negó que tuvieran relación con una posible operación militar estadounidense en Venezuela.

Foto embed
EE.UU. despliega helicópteros de combate cerca de Venezuela - Imagen con fines ilustrativos | pixabay

El despliegue de los helicópteros en la región se une al de otras fuerzas de combate como embarcaciones y aeronaves con las que EE. UU. dice querer combatir el narcotráfico.

Además, el presidente de EE. UU., Donald Trump, autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela.

Ataques contra el narcotráfico en Venezuela

Trump declaró este miércoles que está estudiando la posibilidad de llevar a cabo ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano tras haber hundido en el mar a varias supuestas embarcaciones de traficantes de drogas.

Los ataques contra cinco embarcaciones -que Washington asegura que transportaban drogas- en costas internacionales cerca de Venezuela, han costado la vida a aproximadamente una treintena de personas.

La Administración de Trump acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar el Cartel de los Soles, algo que el Gobierno de Caracas rechaza y denuncia una campaña de intimidación por parte de EE. UU.

*Con información de EFE

