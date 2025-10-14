 EE. UU. hundió otro barco en las costas de Venezuela
Internacionales

Trump confirma que EE. UU. hundió otro barco en las costas de Venezuela

Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, confirmó este martes que el Ejército de su país llevó a cabo otro ataque contra un barco en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, y confirmó la muerte de "seis narcoterroristas".

"Esta mañana, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un barco afiliado a una Organización Terrorista Designada (OTD) que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de EE. UU. frente a la costa de Venezuela", escribió en su red Truth Social.

Según Trump, la inteligencia estadounidense "confirmó que el buque traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida" asociadas a los cárteles de la droga.

"El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas varones a bordo del barco murieron. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido", agregó el mandatario.

Donald Trump en la Casa Blanca - EFE

El mensaje de Trump está acompañado por un video donde puede verse cómo una pequeña embarcación es impactada por un proyectil, en una explosión que la envuelve en llamas.

Ataques a "narcolanchas" en el Caribe

Este ataque se une a al menos cinco operativos que EE. UU. ha realizado desde septiembre contra supuestas "narcolanchas" en el Caribe, tres de ellas cerca de Venezuela y otra cerca de República Dominicana.

El pasado 5 de octubre, el propio Trump confirmó el hundimiento de una embarcación que se desplazaba por el Caribe y volvió a sugerir que su país podría pronto trasladar sus operaciones antinarcóticos del mar a la tierra.

Dos días antes, el Pentágono había anunciado otro ataque militar en el Caribe contra embarcaciones que supuestamente transportaban droga.

El despliegue militar de EE. UU. en aguas caribeñas bajo el argumento de combatir el narcotráfico ha sido criticado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que lo considera una amenaza de un posible ataque contra Venezuela.

Trump y varios altos funcionarios de su Administración acusan a Maduro de ser el líder de una red de narcotráfico, algo que Caracas niega.   

*Con información de EFE

