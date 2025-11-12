 Trump acusa a demócratas de "desviar la atención" con el caso Epstein
Internacionales

Trump acusa a demócratas de "desviar la atención" con el caso Epstein

Legisladores demócratas filtraron este miércoles correos electrónicos que revelan conversaciones de Epstein donde este insinuaba que Trump estaba al tanto de sus abusos.

Compartir:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una foto de archivo, EFE/EPA/Francis Chung / POOL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una foto de archivo / FOTO: EFE/EPA/Francis Chung / POOL

El presidente de EE. UU., Donald Trump, acusó este miércoles a miembros del Partido Demócrata de "desviar la atención" y difundir rumores en unos correos electrónicos en los que el pederasta Jeffrey Epstein aseguraba que el mandatario estaba al tanto de sus crímenes y que "pasó horas" junto a una de sus víctimas.

"Los demócratas intentan revivir el rumor de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión en el cierre del Gobierno Federal y de muchos otros temas", escribió Trump en su red social Truth Social horas después de darse a conocer estos correos hoy.

Casa Blanca se pronuncia

Por su parte, la Casa Blanca acusó a los demócratas de haber filtrado "selectivamente" correos electrónicos de Epstein para intentar dañar la imagen del presidente Trump.

"Los demócratas filtraron selectivamente correos electrónicos a los medios progresistas para crear una narrativa falsa con el fin de difamar al presidente Trump", dijo la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

Leavitt reveló que las víctima mencionada en los correos fue Virginia Giuffre, extrabajadora del club de Trump en Mar-a-Lago, quien denunció los abusos sexuales que sufrió de Epstein y se suicidó en abril pasado.

"Lo cierto es que el presidente Trump expulsó a Jeffrey Epstein de su club hace décadas por acosar a sus empleadas, incluida Giuffre", añadió Leavitt.

Los documentos filtrados este miércoles por legisladores demócratas revelan conversaciones de Epstein donde este insinuaba que Trump estaba al tanto de sus abusos y que el hoy presidente habría pasado "horas" con una de las víctimas, aunque el nombre de Virginia Giuffre aparecía censurado.

Los tres correos electrónicos, fechados en 2011, 2015 y 2019, forman parte de los más de 20.000 archivos del patrimonio de Epstein obtenidos por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dentro de su investigación sobre el fallecido magnate, acusado de tráfico, y su cómplice, Ghislaine Maxwell.

Los republicanos del comité acusaron a los demócratas de haber censurado deliberadamente en su filtración el nombre de Virginia Giuffre porque, aseguraron, ella "dijo públicamente que nunca presenció ninguna irregularidad por parte del presidente Trump". "Los demócratas están intentando crear una narrativa falsa para difamar al presidente Trump", agregaron.

*Con información de EFE

En Portada

Ministro de Salud: Con o sin Unops, hemos mantenido un abastecimiento históricot
Nacionales

Ministro de Salud: "Con o sin Unops, hemos mantenido un abastecimiento histórico"

10:53 AM, Nov 12
Jean Pierre Brol nominado al Atleta del Año de la ISSFt
Deportes

Jean Pierre Brol nominado al "Atleta del Año" de la ISSF

08:00 AM, Nov 12
FECI realiza operativo en instalaciones del Ministerio de Agriculturat
Nacionales

FECI realiza operativo en instalaciones del Ministerio de Agricultura

09:19 AM, Nov 12
Integrante de la Mara Salvatrucha acciona contra la Ley Antipandillast
Nacionales

Integrante de la Mara Salvatrucha acciona contra la Ley Antipandillas

09:52 AM, Nov 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosCorrupción#liganacionalMundial 2026#64VueltaaGuateEstados UnidosSeguridadReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos