 Panamá niega que se preste para "acto hostil" contra Venezuela
Internacionales

Presidente de Panamá niega que su país se preste para algún "acto hostil" contra Venezuela

El mandatario respondió así a la pregunta de si la presencia en Panamá de tropas de EE. UU. para desarrollar entrenamientos en la selva estaba vinculada al despliegue militar estadounidense el Caribe.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, Instagram
José Raúl Mulino, presidente de Panamá / FOTO: Instagram

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, negó este jueves que su país se esté prestando para algún "acto hostil" contra Venezuela, y aseguró que el entrenamiento de militares estadounidenses en territorio panameño se suscribe a acuerdos de cooperación bilaterales con en el país norteamericano.

"Con relación a lo de Venezuela, nosotros no tenemos nada que ver con eso, ni Panamá está prestando su territorio para ningún tipo de acto hostil contra Venezuela, ni contra ningún otro país del mundo", declaró Mulino durante su conferencia de prensa semanal.

El mandatario respondió así a la pregunta de una periodista de si la presencia en Panamá de tropas estadounidenses para desarrollar entrenamientos en la selva estaba vinculada al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe, que ha desatado versiones sobre algún tipo de intervención en Venezuela.

"Son dos temas distintos (...) no tiene que ver una cosa con la otra", afirmó Mulino, al explicar que "los ejercicios que se convienen hacer con unidades militares de EE. UU." en territorio panameño responden a "un protocolo que se autoriza por parte del Ministerio de Seguridad no solamente en el Darién (...) que es un lugar apto, muy idóneo para ese tipo de entrenamiento".

Mulino recordó además que Panamá sirve periódicamente de escenario de ejercicios militares multinacionales, como es el caso del Panamax, que congrega en el país a fuerzas de seguridad "que vienen de todas partes".

"Y esté el Canal (interoceánico) de por medio, que es una entidad que hay que salvaguardar integralmente todas las fuerzas policiales y militares del mundo", añadió.

Despliegue militar de EE. UU.

EE. UU. mantiene desde agosto pasado un inédito despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, que el gobierno de Nicolás Maduro insiste en afirmar es una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen" en Venezuela.

Según la Armada estadounidense, el portaaviones más grande del Pentágono, el USS Gerald R. Ford, y su grupo de ataque -con más de cuatro mil marineros y decenas de aeronaves tácticas- llegó a Latinoamérica el pasado martes.

Los ejercicios conjuntos de EE. UU. y Panamá, que carece de Ejército desde 1990, son frecuentes tras la invasión estadounidense de 1989, más ahora que renovaron en abril pasado la cooperación en este campo, mediante un memorando de entendimiento que generó inicialmente cierta polémica en el país centroamericano porque prevé más presencia militar estadounidense temporal y rotativa.

*Con información de EFE

