 Trump insiste en que no descarta ninguna opción con Venezuela
Internacionales

Trump insiste en que no descarta ninguna opción con Venezuela

Trump dijo que Maduro que "no ha sido bueno con EE. UU." y acusó de nuevo a su gobierno de enviar inmigrantes ilegales, incluyendo a miembros de la banda Tren de Aragua, a EE. UU.

Donald Trump, presidente de EE.UU., EFE
Donald Trump, presidente de EE.UU. / FOTO: EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió este lunes en que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención militar en Venezuela y dijo que está abierto a hablar con el líder venezolano, Nicolás Maduro.

"No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela", dijo hoy Trump en un evento celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

"Probablemente hablaré con él, yo hablo con mucha gente", aseguró Trump, al ser preguntado sobre la posibilidad de hablar con Maduro antes de realizar un ataque militar sobre intereses venezolanos en un momento en que Washington ha redoblado su despliegue en el Caribe, al cual el Pentágono ha denominado Operación Lanza del Sur.

Foto embed
Donald Trump, presidente de EE. UU. - EFE

"Veremos qué pasa"

El presidente Trump dijo que Maduro que "no ha sido bueno con EE. UU." y acusó de nuevo a su gobierno de enviar inmigrantes ilegales, incluyendo a miembros de la banda Tren de Aragua, a su país.

"No me entusiasman quienes gobiernan Venezuela. Amo a Venezuela. Amo al pueblo venezolano, pero lo que le han hecho a este país es inaceptable", añadió sobre el Ejecutivo en Caracas. "Veremos qué pasa. En un momento dado estaré hablando con él", añadió sobre Maduro.

Trump ya aseguró el domingo que "podría haber discusiones" con el gobernante venezolano, "porque Venezuela quiere hablar", mientras que el viernes aseguró haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país caribeño, sin desvelar más detalles.

Este domingo el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que designará, a partir del 24 de noviembre, como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cartel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con Maduro, cuyo Gobierno afirma que es "un invento".

*Con información de EFE

